NBA – Nike et Under Armour dévoilent 2 nouvelles chaussures pour Lebron James et Steph Curry

Si la rivalité sportive entre les deux joueurs est connue depuis longtemps, celle de leurs sponsors Nike et Under Armour perdurent aussi. Les deux marques respectives s’appuient sur la longue collaboration pour promouvoir de nouveaux modèles.

Lebron James et Stephen Curry se livrent une guerre sur les parquets de la NBA comme rarement dans l’histoire. La puissance marketing des deux super-stars donne également naissance à une rivalité très forte entre leurs équipementiers.

À quelques jours de la reprise de la NBA, Nike et Under Armour ont dévoilé les chaussures que porteront leurs joueurs phares en ce début de saison. La similitude entre le lancement des nouveaux modèles est telle, que les deux marques ont décidé d’axer leur communication sur les mêmes critères. La longévité de leurs collaborations et l’héritage qu’ils laisseront à la prochaine génération.

Pour le numéro 6 des Lakers, la nouvelle chaussure basse est en tissu vert avec une semelle rose. Deux swoosh sont cousus à cheval l’un sur l’autre sur le côté de chaque chaussures. Un vert et un réfléchissant, faisant ressortir du violet et du jaune. Intitulé « Lebron XX », la chaussure se veut êtreparfaite pour la future génération. Le King à quant à lui réagit sur Instagram : « Il est temps de partager une partie de mon trône avec la future génération ! ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nike Basketball (@nikebasketball)



Comme un passage de témoin pour annoncer une retraite proche, Nike joue sur l’héritage de James rappelant au passage que ce sont « 20 ans d’excellence qui les ont conduit ici. » Coïncidence ou pas, Nike vient de signer avec 5 jeunes joueurs universitaires dont le fils de Lebron, Bronny James.

20 ans pour l’un, 10 pour l’autre

Pour le meneur des Golden State Warriors, la chaussure est plus sobre quoique certains détails sont haut en couleur.

D’une base noire, on retrouve un X (pour 10 ans, de collaboration) allongé sur le dessous de la chaussure ainsi que plusieurs bandes sur les côtés de la paire faisant éclater du rouge et jaune. Under Armour explique que la « Curry Flow 10 » s’inspire des modèles et coloris préférés des fans. Rendant hommage aux grands moments de la carrière du meneur.

La marque américaine précise fièrement que « Stephen devient le neuvième athlète de l’histoire à sortir dix chaussures signatures et le premier athlète Under Armour à atteindre cette étape. »

Pour le lancement de ce modèle, la marque s’appuie également sur l’impact qu’a eu la « Curry Brand » (sous marque d’Under Armour) créée il y a 2 ans. Rénovations de terrains, formation d’entraîneurs et fourniture d’équipement aux jeunes. L’objectif est clair « avoir un impact sur 100 000 jeunes et rénover 20 endroits sûrs pour jouer d’ici 2025 ». Un héritage pour la prochaine génération.

Pour les fans, il ne faudra pas attendre longtemps pour voir rivalité sportive et marketing. Les deux joueurs s’affronteront dès le premier match de la NBA, dans 7 jours, dans le Chase Center des Golden State Warriors.

