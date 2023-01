NBA Paris Game 2023 : La liste des 17 sponsors du match à l’Accor Arena et les activations marketing prévues

Pour le second match officiel de NBA sur le sol français ce soir, la National Basketball Association a fait le plein du côté des partenaires spécifiques à l’affiche Bulls – Pistons.

Au total, le NBA Paris Game 2023 revendique un total de 17 sponsors, un record pour un match NBA disputé en Europe.

Outre Nike qui est le « Presenting Sponsor », on retrouve American Express, Dapper Labs, Deezer, Foot Locker, Gatorade, Hotels.com, Intesa Sanpaolo, Niantic, ParionsSport, SAP, Sony Playstation, Sorare, Tissot, 2K, Yop ou encore Hennessy (la marque de Cognac ne peut pas être mis en avant comme partenaire en France en raison de la Loi Evin).

Un NBA Paris Game 2023 Presented by Nike qui sera diffusé en direct sur beIN SPORTS mais également Canal+ en clair.

Les activations des sponsors du NBA Paris Game 2023

Nike

En tant que partenaire principal du NBA Paris Game 2023, Nike bénéficie d’une visibilité dans le nom de l’évènement et sera bien visible dans la salle et sur le parquet. Diverses animations devraient être proposées pendant le match.

Le terrain de jeu du #NBAParis Game Les détails du parquet… 💙 📍 @Accor_Arena pic.twitter.com/PYoau5SXRc — NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2023

American Express

American Express a proposé une vente privée de billets pendant 24 heures à leurs membres fidèles et offrira un accès coupe-file à la NBA House et à l’Accor Arena. Il y a quelques jours, AmericanExpress a également organisé un dîner privé pour certains de ses membres avec le triple champion NBA B.J. Armstrong.

Deezer

Deezer proposera aux fans un karaoké géant pendant un temps mort du match, comme nous le détaille Maria Garrido, Chief Marketing Officer de Deezer, dans une interview à lire ici. Deezer bénéficiera également d’un stand DJ et offrira aux fans la possibilité de gagner des prix spéciaux grâce à leur roue de la fortune à la NBA House.

Foot Locker

Foot Locker déploiera quatre magasins à l’Accor Arena qui proposeront des produits officiels de la NBA, également disponibles à la NBA House. Le soir du match, les invités VIP entreront dans la salle par une allée Foot Locker à rayures noires et blanches. Avant le match, Foot Locker accueillera également la mascotte des Pistons, « Hooper », dans son magasin phare des Champs-Élysées.

Gatorade

Gatorade organisera à nouveau le Gatorade Skills Challenge pendant le NBA Paris Game 2023, avec les finalistes d’un événement de pré-qualification pour des joueurs issus de la communauté locale. Le gagnant recevra un maillot NBA signé. À la NBA House, Gatorade animera un stand d’activation « Shoot Like an All-Star » et « Closer Than Courtside » pour les fans de tous les âges.

Hotels.com

Hotels.com a organisé un tirage au sort au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni pour que les membres de son programme de fidélité puissent participer au tirage au sort et remporter un voyage et des billets pour le NBA Paris Game 2023. Hotels.com s’est associé au joueur des Pistons, Killian Hayes, qui a grandi en France, pour partager ses meilleurs conseils à Paris et ses hôtels préférés.

ParionsSport

ParionsSport, la plateforme de paris sportifs de la Française des Jeux (FDJ), présentera le shoot du milieu de terrain à la mi-temps du match avec un chèque de 100 000 euros à la clé pour l’heureux gagnant. Pour l’occasion, Tony Parker accompagnera le participant, comme nous l’explique Karl Lorenzon, Responsable marque, communication et sponsoring ParionsSport, dans une interview dédiée. Un concours de tir ParionsSport sur des paniers de basket de différentes tailles sera organisé dans le hall de l’Accor Arena et à la NBA House.

SAP

SAP est le partenaire principal du Forum technologique de la NBA, qui se déroule au Parc des Princes le 19 janvier. Au cours de cet événement (sur invitation uniquement) la NBA, SAP et les conférenciers invités aborderont des sujets liés aux données, à la technologie et à l’innovation pour environ 300 cadres des secteurs du sport et du divertissement.

Sony PlayStation

En plus de la console PlayStation5 de la NBA House, les fans pourront jouer à NBA 2K23 sur les consoles situées dans le hall.

Sorare

Sorare organisera un cocktail avec la NBPA (syndicat des joueurs) pour les joueurs, les partenaires, les dirigeants de la NBA et de la NBPA, y compris avec l’arrière des Pistons et joueur de l’équipe de France Killian Hayes. Le PDG Nicolas Julia accueillera le Commissioner de la NBA Adam Silver et le directeur général de la NBPA Tamika Tremaglio dans les bureaux de Sorare pendant la semaine du match. Sorare sponsorisera une activation pendant le match avec des prix à remporter sur la plateforme et sera le partenaire principal de la soirée d’après-match du NBA Paris Game 2023, sur invitation seulement, à l’Accor Arena.

Welcoming some friends in Paris 🔥 pic.twitter.com/Ax2VsLZEDm — Nicolas Julia (@ni2las) January 18, 2023

Tissot

En tant que chronométreur officiel de la NBA, Tissot offre aux fans la possibilité de gagner des billets pour le match et des prix spéciaux grâce à des promotions en magasin. Tissot organisera également un meeting au sommet pendant la semaine du match qui réunira certains de ses plus grands clients européens, des ambassadeurs et des invités célèbres au livebar de l’Accor Arena.

2K

Les fans pourront jouer au jeu vidéo NBA 2K23 récemment sorti sur une console PlayStation5 dans le coin gaming de la NBA House. NBA 2K23 affichera la marque NBA Paris Game dans le jeu pendant une période limitée avant et après la semaine du match, avec des défis dans le jeu sur le thème du Paris Game et une promotion sociale prévue pour célébrer le retour de la NBA dans la ville.

Yop

Yop offrira aux fans la possibilité de participer à un concours de tir sur son stand, à la fois dans le hall de l’Accor Arena et à la NBA House. Chaque participant recevra une mini-bouteille de Yop. Yop organisera également un stage de basket pour les jeunes de la région à la NBA House, avec des cours donnés par une légende NBA.

