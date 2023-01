Interview : Maria Garrido, Chief Marketing Officer de Deezer, Partenaire Officiel du NBA Paris Game 2023

En marge du match NBA délocalisé à Paris ce soir entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons (19 janvier) et dont Deezer est le partenaire officiel de streaming musical, Maria Garrido, Chief Marketing Officer (CMO) de Deezer nous a accordé une interview.

L’occasion d’en savoir plus sur ce partenariat et les différentes activations mises en place dont le karaoké géant qui sera proposé aux spectateurs de l’Accor Arena.

Sport Buzz Business : Quelle est la genèse de ce partenariat avec la NBA ?

Maria Garrido : Pour nous le sport et la musique, c’est un mariage « made in heaven » comme on dit aux États-Unis, parce que la musique est toujours omniprésente dans le sport. La musique et le sport sont des éléments fédérateurs, qui rassemblent les gens et qui participent à des moments de partage pour un public. Le sport est un sujet qui nous intéresse depuis un moment. Nous avions déjà travaillé dans le sport il y a très longtemps (Manchester United en 2016 ou encore BNP Paribas Masters).

Depuis 2021, on a recommencé avec le GP Explorer et Squeezie. Nous avons été très satisfaits des résultats, ce qui nous a poussé à continuer dans le sport cette année. Nos chers amis da la NBA nous ont contacté puisqu’ils sont en train d’élargir leur présence en Europe. Avec ce match à Paris, la NBA cherchait un partenaire officiel de streaming musical français pour être sponsor du match. Ils sont tombés au bon moment avec la bonne proposition et comme ça rentrait tout à fait dans notre stratégie, on a dit « OUI ! ». Ça sera une grande première pour Deezer d’être présent à un match de NBA.

SBB : Le choix de Deezer, entreprise française, pour la NBA était donc évident pour un match délocalisé à Paris ?

MG : Oui, c’était évident pour la NBA, mais pour nous aussi !

« On va mettre sur le grand écran les paroles d’une chanson très connue en France grâce à des événements sportifs récents »

SBB : Est-ce un partenariat qui peut continuer en NBA et ainsi se poursuivre aux États-Unis ?

MG : Ah, les États-Unis, c’est beaucoup plus dur à conquérir. Pour l’instant, c’est un premier essai pour nous, on va voir comment ça se passe. On a beaucoup d’animations autour du match, ce n’est pas juste pendant la rencontre où de grandes choses vont arriver, mais après aussi. Au sein de la NBA House (NDLR : lieu de vie installé à l’Aérogare des Invalides du 19 au 22 janvier), nous allons animer tout l’espace pendant le week-end. Ce qui était aussi très intéressant pour nous avec la NBA, c’est qu’au-delà du match qui aura lieu à l’Accor Arena, c’est le rayonnement global, tant pour la NBA que pour toutes les marques qui sponsorisent l’événement. On va voir comment ça se passe. Mais nous sommes très très positifs !

SBB : Justement, en parlant d’animations, vous avez annoncé que Deezer allait animer un karaoké pendant la pause du troisième quart-temps, comment est-ce que cela va se dérouler ?



MG : On a déjà fait ça l’année dernière dans des festivals de musique et ça c’est super bien passé. Je reviens sur ce que j’ai dit au début : la musique permet de rassembler les gens dans un moment d’émotion fort. Donc, à la pause du troisième quart-temps, on va mettre sur le grand écran au-dessus du « basketball court » les paroles d’une chanson très connue en France grâce à des événements sportifs récents, je ne vais pas dire laquelle parce que je ne veux pas dévoiler le secret de la chanson… On met les paroles et on demande aux gens de chanter et de danser pendant 1 minute, 1 minute 30. Les caméras de la NBA feront aussi le tour du stade pour voir comment les gens chantent et dansent pendant ce petit karaoké.

« La musique a toujours été associée au sport »

SBB : Il y aura également d’autres activations, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?

MG : Juste après le match, il y a une « after party » exclusive où nous avons mis un set de DJ pour animer l’espace. Il n’y aura que des grandes personnalités et des célébrités à cet « after party ». C’est sans doute l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année, on ne sera pas étonné s’il y a d’autres sportifs qui ne viennent pas forcément du basket. Donc on sera à l’after party avec notre DJ et notre stand Deezer. Après, à la NBA House, pendant tout le week-end on aura une cabine de DJ aussi et un stand d’animation avec une roue de la fortune qui permettra au public de gagner du merchandising co-brandé de la NBA avec Deezer, des abonnements Deezer, et des réductions sur le store de la NBA.

SBB : Récemment, Spotify s’est associé au club de football du FC Barcelone. Est-ce une obligation pour les plateformes d’écoute de musique de s’associer au « sport spectacle » ?

MG : Je ne sais pas si c’est une tendance, je pense que la musique a toujours été associée au sport. Je trouve que c’est un mariage vraiment parfait. Ce n’est pas nouveau, je ne sais pas si on va voir plus de partenariats de ce genre à l’avenir. C’est génial pour Spotify d’être avec le Barça, mais moi je suis plus Real Madrid (rires). En tant qu’espagnol et pas catalane, je suis plus pour le Real que pour le Barça.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Deezer France (@deezerfr)



SBB : Est-ce que certains joueurs NBA ont un compte Deezer ?

MG : C’est une bonne question ! Je ne sais pas, mais peut-être qu’après le match de jeudi soir ça va changer.

SBB : Est-ce que prochainement Deezer pourrait s’associer à d’autres événements sportifs, pas uniquement dans le basket ?

MG : On va faire nos calculs sur le retour sur investissement de ce match et on vous dira après ! (rires)

À lire aussi