Retour sur les publicités les plus mythiques du roi Pelé

Hier soir, Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, est mort à l’âge de 82 ans. Un footballeur de génie qui a souvent prêté son image pour différentes pubs, en particulier après sa carrière de joueur.

Comme le rappelle le journal L’Equipe dans son édition spéciale dédiée à Pelé, le brésilien devait toucher quelques 13 millions d’euros par an avec ses différents contrats publicitaires, « et il fallait débourser 860 000€ pour utiliser son image. »

L’un des premiers sportifs « sandwitch »

Par où commencer sinon son contrat avec la marque Puma. La folle histoire de sa signature avec l’équipementier allemand l’amènera à porter le premier modèle Puma durant une grande partie de sa carrière. Plus tard, ce modèle deviendra les « Puma King ».

Puma a d’ailleurs rendu hommage au Roi, hier, sur ses réseaux sociaux.

En 1977, Pelé évolue dans l’équipe américaine du New-York Cosmos. Lors de ces trois saisons dans le club new-yorkais, le numéro 10 touchera 4 millions de dollars. Il fallait donc trouver une banque digne de ces chiffres fous. Pelé fera alors une publicité pour American Express.

Un autre spot publicitaire d’American Express avec Pelé passera également à la télévision vénézuélienne.

Des années après, Pelé fera aussi plusieurs publicités pour Mastercard. Notamment lors de la Coupe du Monde 1994 ou encore celle de 2002, lorsque Mastercard était la carte officielle du mondial organisé par la FIFA.

En 1978, Atari réunit le champion du monde de Formule 1 Mario Andretti, le basketteur Kareem Abdul Jabbar, mais également Pelé.

Au début des années 80, après la fin de sa carrière au New-York Cosmos, Pepsi dévoilait une pub avec Pelé. Le Roi faisait une brésilienne avec un enfant avec ce slogan « Catch the Pepsi Spirit. Drink it in ! » (« Attrape l’esprit Pepsi. Bois le ! »).

En 1989, Loto Foot (actuellement Parions Sport) se paye la légende brésilienne pour l’une de ses premières publicités télévisées. Pour l’occasion, Pelé parle même français !

En 1998, Pelé réalise une pub pour Nokia. Chose qu’il recommencera en 2002.

En 2002, bien avant les histoires de vaccin, Pelé prêtait son image à Pfizer pour une campagne internationale d’information sur les troubles de l’érection.

En 2006, le Roi à déjà 66 ans, mais continue d’étaler toute sa technique devant le footballeur ghanéen Fredy Abu dans cette publicité pour Mist.

En 2008, Pelé fera une courte apparition dans une publicité avec Zlatan Ibrahimovic et Pipo Inzaghi pour Mediaset Premium. Un scénario sympa qui voit Zlatan devoir réaliser 1 000 tours du monde devant un jury composé entre autre de Pelé.

En 2010, Louis Vuitton réunit 3 légendes pour une pub devenue légendaire. Diego Maradona, Zinédine Zidane et Pelé se retrouvent dans un bar de Madrid pour une partie de baby-foot. À l’époque, la marque faisait la promotion de la responsabilité environnementale et du développement durable. Louis Vuitton avait fait une donation à l’association The Climate Project, au nom de Pelé, Maradona et Zidane.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Pelé a fait une publicité pour… Carrefour. Pour la Coupe des Confédérations 2013 organisée au Brésil, la légende, habillée en roi pour l’occasion, invitait le peuple brésilien à soutenir le pays en achetant des produits chez Carrefour.

En 2013, Pelé était devenu l’un des principaux ambassadeurs de la marque de montre Hublot. Il prêtait régulièrement son image à l’horloger pour différents spots publicitaires. On pense évidemment à sa rencontre avec Maradona en 2016 ou en 2018 avec Mbappé. Récemment, il avait participé à la campagne d’Hublot pour la Coupe du Monde 2022.

En 2013 également, Pelé devait l’ambassadeur de la chaîne de restauration rapide américaine Subway. En France, devant quelques restaurants Subway, on pouvait trouver une pancarte grandeur nature du Roi.

En 2014, à l’aube de la Coupe du Monde au Brésil, Pelé devenait ambassadeur pour Fly Emirates. L’occasion pour la compagnie aérienne de rassembler deux icônes du football, Pelé et Cristiano Ronaldo.

