Équipe de France – adidas, Nike, Puma… Les crampons des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde Qatar 2022

Hier soir, le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps a annoncé les 25 joueurs qui iront disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L’occasion de revenir sur les équipementiers les plus représentés de la sélection.

Pour participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, 25 joueurs ont été sélectionnés par Didier Deschamps. Tous réaliseront le rêve de chaque footballeur, jouer un mondial. Mais avec quels crampons ? Cette liste est l’occasion de faire le point sur les équipementiers des joueurs de l’Équipe de France.

Nike le plus représenté avec 14 joueurs sur 25

Si Nike est l’équipementier de la FFF et sera présent sur le maillot des bleus au Qatar, c’est également la marque au swoosh qui domine le sponsoring des joueurs.

Ainsi, 14 des 25 joueurs sélectionnés porteront des chaussures de la marque américaine. Parmi eux Kylian Mbappé évidemment, Ousmane Dembélé, mais aussi les frères Hernandez sans oublier Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni. 2 des 3 gardiens portent aussi des crampons Nike, le capitaine Hugo Lloris et Alphonse Aréola.

Puma mise sur l’expérience

Les deux autres équipementiers Puma et adidas se partagent donc et de manière assez équitable les 11 joueurs restant. Puma en détient 5 alors que son « cousin » adidas en a 6. Comme à son habitude, Puma mise sur la qualité des joueurs et c’est plutôt réussi : Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Raphaël Varane et Steve Mandanda. Tous ou presque sont des joueurs phares et expérimentés dans leurs clubs, mais aussi en sélection.

adidas, le ballon d’or et les petits nouveaux

Le casting d’adidas n’est pas mal non plus. La marque allemande est l’équipementier de 6 joueurs français, dont 4 disputeront leur toute première Coupe du Monde. C’est le cas de Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout sans oublier Christopher Nkunku. Surtout, la marque allemande pourra compter sur le ballon d’or 2022 Karim Benzema ainsi que Benjamin Pavard pour l’expérience.

Les équipementiers crampons des Bleus en détails

Nike 14

Adidas 6

Puma 5

Gardiens de but (2 Nike, 1 Puma)

Alphonse Areola (Nike, phantom / gants Ulhsport)

Hugo Lloris (Nike, tiempo / gants Reusch)

Steve Mandanda (Puma, future / gants Puma)

Défenseurs (7 Nike, 1 adidas, 1 Puma)

Lucas Hernandez (Nike, mercurial)

Théo Hernandez (Nike, tiempo)

Presnel Kimpembe (Nike, mercurial)

Ibrahima Konaté (Nike, phantom)

Jules Koundé (Nike, tiempo)

Benjamin Pavard (adidas, X Speedportal)

William Saliba (Nike, tiempo)

Dayot Upamecano (Nike, phantom)

Raphaël Varane (Puma, ultra)

Milieux de terrain (3 Nike, 3 adidas)

Eduardo Camavinga (Nike, phantom)

Youssouf Fofana (adidas, predator)

Mattéo Guendouzi (adidas, predator)

Adrien Rabiot (Nike, phantom)

Aurélien Tchouaméni (Nike, phantom)

Jordan Veretout (adidas, X Speedflow.1)

Attaquant (2 Nike, 2 adidas, 3 Puma)

Karim Benzema (adidas, X Speedportal)

Kingsley Coman (Puma, ultra)

Ousmane Dembélé (Nike, mercurial)

Olivier Giroud (Puma, ultra)

Antoine Griezmann (Puma, ultra)

Kylian Mbappé (Nike, mercurial)

Christopher Nkunku (adidas, X Speedportal)