Norauto prolonge avec le Tour de France jusqu’en 2025

La semaine dernière, le Tour de France a officialisé la prolongation de son contrat avec Norauto jusqu’en 2025.

L’enseigne d’entretien et réparation automobile s’est réengagée pour 3 ans avec un contrat qui inclut dorénavant le Tour de France Femmes avec Zwift.

Partenaire Technique du Tour de France depuis 2019, Norauto assure l’assistance technique de l’ensemble des véhicules suiveurs avec notamment des véhicules de dépannage aux couleurs de la marque.

« La présence de l’atelier mobile et des techniciens Norauto permettra également d’effectuer des opérations de prévention et d’entretien. Le dispositif accompagnera ainsi les véhicules de la caravane publicitaire ainsi que les véhicules de l’organisation. Il sera déployé pour la première fois sur le Tour de France Femmes avec Zwift, soutenant ainsi l’ambition de Norauto d’accompagner la féminisation de ses métiers et de sa clientèle » explique un communiqué.

« A 2 ou 4 roues, Norauto se place du côté d’une route plus responsable pour tous et le Tour de France est une vitrine formidable pour sensibiliser aux éco-gestes liés à la mobilité » ajoute Jérôme Dumont, Leader Marketing Communication France de Norauto.

