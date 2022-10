Orange présente le Marathon pour tous Paris 2024

Avec le Marathon pour tous, Orange donne l’opportunité à n’importe qui de participer à un parcours calqué sur une épreuve olympique.

Partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Orange est également associé au Marathon pour tous comme annoncé il y a un an.

Une course ouverte au grand public et calquée sur l’épreuve olympique (une première dans l’histoire des Jeux) dont le parcours a été dévoilé il y a quelques jours.

Parrain officiel de la course, la société de télécommunications sera la seule marque à avoir une visibilité sur l’événement qui accueillera 20 024 athlètes amateurs. Une course, plus courte et plus accessible, de 10 km sera également organisée.

« Orange contribue à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les plus connectés et les plus responsables de l’histoire. En tant que Parrain du Marathon pour Tous, nous sommes très fiers de notre engagement dans cette course dont le parcours rendra hommage à un épisode marquant de l’Histoire de France et permettra à toutes et tous de participer à un évènement unique et inclusif ! » précise Christel Heydemann, Directrice Générale d’Orange, dans un communiqué.

À lire aussi :