Paris 2024 – Le géant américain Wasserman s’associe au français Doublet pour déployer la signalétique des Jeux Olympiques et Paralympiques

Hier, les sociétés Doublet et Wasserman Live ont annoncé la création d’une joint-venture « Doublet Wasserman » qui devient supporter officiel de Paris 2024.

Dans le cadre de cet accord, « Doublet Wasserman » déploiera le look et la signalétique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec notamment l’installation et le démontage.

Pour rappel, Doublet est une société française basée à Lille qui possède 100 ans d’expérience en évènementiel ou encore impression numérique, confection textile et mécano-soudure. Doublet travaille ainsi avec de nombreuses collectivités et organisateurs d’évènements sportifs comme Amaury Sport Organisation pour le Tour de France.

De son côté, Wasserman Live est basée à Londres. C’est la division évènementielle de l’américain Wasserman qui a racheté récemment l’agence anglaise CSM Sport & Entertainment (qui devient Wasserman).

« Les regards du monde entier seront tournés vers la France, cela est un moment unique pour le marché, et nous sommes ravis d’en faire partie. En combinant notre expertise et notre connaissance locale, avec l’expérience étendue de Wasserman Live dans les grands évènements, nous sommes idéalement positionnés pour fournir une solution qui soit à la hauteur de cet évènement exceptionnel » explique Agathe Doublet, vice-présidente exécutive chez Doublet, dans un communiqué.

Pour rappel, l’agence Wasserman a été fondée par Casey Wasserman en 2002 aux Etats-Unis. C’est une des plus grosses agence de marketing sportif dans le monde. Casey Wasserman est également un des plus influents dans le sport business, lui qui a également la casquette de Président de LA 2028, le Comité d’Organisation des JO de Los Angeles. En travaillant avec Wasserman, Doublet peut-elle nourrir des ambitions pour l’Olympiade de 2028 ?

Wasserman a racheté CSM SPORT & ENTERTAINMENT

En octobre dernier, Wasserman a fait l’acquisition de l’agence anglaise CSM SPORT & ENTERTAINMENT. Ces dernières semaines, la structure a changé de nom pour devenir Wasserman.

