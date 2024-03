La Poste dévoile le timbre officiel Paris 2024 vendu 1,96€

Cet après-midi, La Poste et Paris 2024 ont dévoilé le timbre officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques en présence d’Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports et des JO.

Ce nouveau timbre Paris 2024 sera émis à 800 000 exemplaires et sera commercialisé à partir du 5 avril au prix de 1,96€.

« La Poste, Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, est fière d’émettre ce timbre emblématique. Riche de symboles, il reflète l’âme des Jeux et permet de faire voyager et rayonner Paris 2024 à travers le monde » explique Philippe Wahl, président–directeur général du groupe La Poste. « Ce timbre officiel célèbre l’esprit olympique et vient immortaliser ce grand rendez-vous de notre histoire collective. »

Un timbre dévoilé au Musée de La Poste en présence de @AOC1978 ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et de @TonyEstanguet #Paris2024 pic.twitter.com/lu9NgobST9 — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) March 26, 2024

Le design du timbre Paris 2024 x La Poste

Coloré, vivant et audacieux, il a été construit à partir des pavés graphiques aux allures néo art-déco de l’identité visuelle des Jeux de Paris 2024. Le timbre officiel met à l’honneur des lieux iconiques qui font la renommée de Paris dans le monde entier : la tour Eiffel ou encore la Seine. A ces derniers se mêlent le sport : des pistes d’athlétisme aux rebonds de balles. Il dispose de finitions exceptionnelles avec une dorure à chaud qui viennent illuminer Paris et le sport.

« Ce timbre aux couleurs des Jeux de Paris 2024 est une nouvelle étape dans notre collaboration avec La Poste. Reprenant les symboles de l’identité visuelle de nos Jeux, comme la Tour Eiffel, ce timbre porte haut les couleurs de Paris 2024 et va pleinement contribuer à Ouvrir Grand les Jeux. On a hâte de le voir voyager en France et dans le monde ! Merci La Poste pour cette création inédite et pour votre engagement dans la réussite des Jeux. » ajoute Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

#LaPosteParis2024 | Avant de commencer petit rappel historique sur les timbres déjà publié sur cette thématique @Paris2024 | @museedelaposte ⤵️ pic.twitter.com/61ROpNdveX — La Poste Groupe (@GroupeLaPoste) March 26, 2024

