Ranstad devient partenaire officiel de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro 

Déjà partenaire du club, le groupe Randstad France renforce sa présence dans l’Aviron Bayonnais en devenant partenaire officiel pour la saison 2024/2025.

Si la présence de Ranstad au club est active depuis cette saison, l’entreprise passe le cap et devient partenaire officiel de l’Aviron Bayonnais. Le leader mondial des services en ressources humaines est désormais visible sur le short des joueurs.

Ranstad bénéficiera également d’un affichage LED, d’une place sur le mur interview et en zone de presse du stade.

« Le groupe Randstad est fier de devenir Partenaire Officiel de l’Aviron Bayonnais. Un fort ancrage local, la combinaison du talent individuel et collectif, la recherche de l’excellence et la persévérance au service du résultat sont des valeurs que les équipes du groupe Randstad, engagées au quotidien en faveur de l’accès à l’emploi pour tous, partagent avec les collaborateurs et les joueurs du Club » explique Frank Ribuot, Président du Groupe Randstad France, dans un communiqué.

