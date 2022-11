À la veille de la Coupe du Monde de football 2022, Andrea Pirlo prend tout le monde à contre-pied dans une nouvelle campagne promotionnelle pour le tourisme au Qatar.

« No football. No worries » (« Pas de football. Pas de soucis »). Voilà le nouveau slogan de l’office de tourisme du Qatar et qui de mieux qu’Andrea Pirlo en tête d’affiche de cette campagne ? L’ancien milieu de terrain italien et champion du monde 2006, promeut dans une série de vidéos humoristiques le tourisme dans le pays qui accueille la Coupe du Monde.

On peut ainsi apercevoir le « maestro » dans différentes activités touristiques propres au Qatar. Du sandboard, la visite du Musée d’Art islamique, mais aussi du kitesurf dans la nouvelle station balnéaire du pays, Fuwairit Kite Beach.

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA n’a pas encore débuté, cette campagne s’attache ainsi à démontrer qu’il y a autre chose à voir et à faire au Qatar que le football, comme pour préparer l’après mondial.

La légende du football italien a d’ailleurs déclaré : « J’ai vraiment aimé explorer le Qatar. C’est un beau pays avec de belles personnes et il a tellement à offrir. Que vous soyez un fan de sport ou non… ». Les publicités Visit Qatar sont diffusées à la télévision dans 17 pays différents depuis le 15 novembre

La campagne fait partie de la nouvelle plateforme de marque mondiale de Qatar Tourism, « Feel More in Qatar », qui vise à augmenter le nombre de visiteurs à plus de six millions par an d’ici 2030.

