Qatar 2022 – adidas réunit 5 Lionel Messi dans sa nouvelle publicité « The Impossible Rondo »

En marge du début du mondial 2022, adidas dévoile une nouvelle carte majeure dans sa campagne de communication avec le spot promotionnel « The Impossible Rondo » qui met en scène 5 Lionel Messi.

Pour cette Coupe du Monde Qatar 2022 et malgré les polémiques, les équipementiers principaux que sont Nike, adidas et Puma ne comptent pas rester silencieux, bien au contraire.

Après le spot « Family Reunion » mis en ligne en début de semaine, la marque aux trois bandes célèbre son ambassadeur Lionel Messi. A l’aide d’une intelligence artificielle et d’effets spéciaux, la vidéo promotionnelle mixe de véritables images de Messi captées lors de précédentes Coupes du Monde et des images de doublures sur fond vert.

Une sorte de « Messiverse » dans lequel on retrouve donc les Lionel Messi des Coupes du Monde 2006, 2010, 2014 et 2018 avec le Messi de 2022, dans 5 maillots de l’Argentine différents, et autant de crampons.

« There is only o̶n̶e̶ Messi. »

« Le film présente aux fans une vision impossible : le plus grand footballeur de tous les temps en train de jouer face à différentes versions de lui-même, chacune faisant référence, depuis la coupe de cheveux jusqu’au maillot et aux chaussures adidas, à une de ces cinq participations à la Coupe du Monde sur une période de 18 ans » explique adidas dans un communiqué. « Ces « Lionel Messi » tout droit sortis des Coupes du Monde passées ont pu prendre vie grâce à une intelligence artificielle et des effets spécieux dernier cri. Un mélange de prises de vues historiques et récentes a permis d’obtenir plusieurs versions de Messi rajeuni. Ces images ont ensuite été apposées sur des doublures, permettant à Messi de s’entraîner avec d’autres versions de lui-même datant de 2006, 2010, 2014 et 2018. »

Les plus attentifs auront remarqué que le spot a été tourné à Paris au stade Jean Bouin situé à côté du Parc des Princes.

