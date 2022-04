PSG – Neymar, Ramos, Verratti, Kimpembe et Wijnaldum dans la nouvelle publicité de Gorillas

Le service de livraison de denrées alimentaires Gorillas, partenaire premium du Paris Saint-Germain depuis la fin d’année 2021, dévoile sa nouvelle publicité avec à l’affiche Neymar, Ramos, Kimpembe, Verratti et Wijnaldum.

Un mystérieux individu se déplace à la vitesse de l’éclair et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Jusqu’à attirer l’attention de Presnel Kimpembe et des joueurs du Paris Saint-Germain. Une question se pose alors : va-t-il aussi vite que la fusée Kylian Mbappé ?

Plus rapide que Mbappé ?

« Ils disent qu’il est plus rapide que Kylian » lance Georginio Wijnaldum à Sergio Ramos. « No way » répond le défenseur espagnol avec le sourire. Cette histoire fait même les gros titres des journaux. De faux responsables du Paris Saint-Germain ne veulent pas commenter l’affaire.

Mais qui se cache derrière ce buzz ? Eh bien tout simplement une livreuse Gorillas qui apporte des courses à Neymar dans les vestiaires du PSG.

Une manière astucieuse de faire passer le message que le service de livraison, sponsor du club champion de France, est d’une efficacité redoutable.

Pour l’heure, la publicité n’a été diffusée que sur les réseaux sociaux de Gorillas. Reste à savoir si elle passera sur nos écrans de télévision.

En novembre 2021, Gorillas et le PSG avait célébré leur partenariat avec Marco Verratti et le Youtubeur Mister V.

