Un espace de coworking installé à Roland-Garros pour mixer travail et tennis

Pendant les qualifications de Roland-Garros, ALL (Accor Live Limitless) et Wojo installent un espace de coworking au sein du court Suzanne-Lenglen. De quoi offrir une expérience inédite aux travailleurs passionnés de tennis.

Pour une trentaine d’euros, vous pourrez alterner entre travail dans un lieu calme et ergonomique et détente en allant regarder les matches pendant vos pauses.

Votre bureau sur (presque) la terre battue de Roland-Garros ? Une pause-café dans les tribunes d’un court à applaudir les joueurs et les joueuses qui tentent de se qualifier pour le tableau principal ? Le concept vous tente, et bien ALL – Accor Live Limitless et Wojo, filiale du groupe Accor, vous proposent cette expérience.

Terrasse privative avec vue sur le Lenglen

Du 16 au 20 mai prochain, pendant les qualifications du Grand Chelem parisien, les deux entités aménagent un espace de coworking éphémère au sein du court Suzanne-Lenglen. Les coworkers partageront des espaces qui donnent sur une terrasse privative au calme et auront, dès qu’ils le souhaitent, accès aux tribunes pour un instant de détente.

Deux grandes salles de réunion, ouvertes à tous sur réservation, y seront également aménagées. L’une d’elle avec vue imprenable sur les courts 7 et 9 de Roland-Garros.

Tous les bureaux seront équipés de mobilier Wojo, dit ergonomique, design et adapté au travail. Ils bénéficieront évidemment d’une connexion wifi sécurisée.

Près de 30€ la journée

L’accès à cet espace bucolique se fera à la journée et sur inscriptions sur le site wojo.com. Il vous faudra dépenser une trentaine d’euros pour vous offrir un pass journée. Il comprend un petit-déjeuner et encas tout au long de la journée, un accès au court Suzanne-Lenglen sur lequel s’entrainent les joueurs du tableau principal et un accès à tous les courts annexes.

Pour rappel, le prix d’une place pour assister aux qualifications de ce Roland-Garros 2022 est fixé à 20€ et 10€ pour les moins de 25 ans.

« Les promesses naissent et les destinées se forgent »

« Un espace de travail est un lieu où l’on crée, produit, échoue parfois et se réinvente souvent. Un tournoi du Grand Chelem, c’est la même chose. Un lieu où le monde se croise, les promesses naissent et les destinées se forgent. C’est pourquoi Wojo, le leader des espaces de coworking et des services de Workspitality, a souhaité réunir ces deux univers en proposant une expérience unique aux travailleurs de tous horizons : changer de cadre en profitant d’un espace inédit » explique ALL, fournisseur officiel du tournoi, dans un communiqué.

Ce n’est pas une première pour Wojo dans l’univers du sport. Pendant la crise sanitaire, la société spécialisée dans la location d’espaces de travail flexibles avait investi le Parc des Princes (PSG) pour y installer des bureaux éphémères.

