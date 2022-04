Le Dijon FCO fait peau neuve avec un tout nouveau site web

Le Dijon Football Côte-d’Or, pensionnaire de Ligue 2 BKT, révèle au grand public ce mardi 26 avril un tout nouveau site Internet réalisé par l’agence de communication dijonnaise Propulse. Ce nouvel outil se veut plus fluide, plus esthétique et adapté à toutes les plateformes.

Nouveau look pour le Dijon Football Côte-d’Or. Le club bourguignon, descendu en Ligue 2 BKT la saison passée, présente ce mardi son nouveau site web.

Le DFCO a joué la carte du local pour revoir son outil numérique puisqu’il a été repensé par l’agence de communication dijonnaise Propulse.

« Au-delà d’un effort porté sur l’esthétisme, ce nouveau site Internet a été réalisé avec l’ambition d’offrir une meilleure ergonomie aux utilisateurs et ainsi leur donner entière satisfaction« , explique le DFCO.

Cap sur le responsive design

Un travail essentiel a également été réalisé pour rendre ce site responsive design. Grâce à cela, il est désormais accessible depuis toutes les plateformes (PC, tablette et mobile), offrant un « affichage optimal, et donc d’une navigation facilitée et agréable ».

La e-boutique et l’application mobile des Dijonnais ont également été repensées pour offrir aux supporters une expérience digne de ce nom.

