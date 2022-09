Football – Nike dévoile le spot publicitaire « Our Garra is never done » dédié à l’équipe du Brésil

A moins de deux mois de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, Nike dévoile le spot publicitaire « Our Garra is never done » dédié à l’équipe du Brésil, la Seleçao.

Dans une vidéo rythmée qui transpire le « football samba », la marque au swoosh souhaite embarquer – si besoin est – les 212 millions brésiliens « qui font preuve de courage chaque jour ».

Une campagne Nike dans laquelle on retrouve les footballeurs Rodrygo, Endrick, la joueuse Adriana, la skateuse Leticia Bufoni, les chanteur Mc Hariel et Djonga et le présentateur local Fred. Une vidéo dynamique dans laquelle la vitesse des joueurs est comparée à celle d’un félin.

Nike et le Brésil, une longue histoire

Une vidéo qui devrait vous rappeler certaines publicités réalisées par Nike autour du Brésil ces dernières années.

