Intersport nouveau Distributeur Officiel de la Fédération Française de Basketball

Aujourd’hui, Intersport a officialisé la signature d’un contrat avec la Fédération Française de BasketBall.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’en 2025, Intersport devient le Distributeur Officiel de la 4ème plus grand fédération sportive en France.

L’enseigne mettra en place tout au long de l’année des offres commerciales exclusives à destination de tous les licenciés et des clubs français. Des produits dédicacés seront mis en jeu sur les réseaux sociaux de l’enseigne et des rencontres mémorables seront organisées entre la Team Intersport et les Équipes de France.

Je suis très heureux qu’Intersport nous rejoigne en tant que Distributeur Officiel. C’est une entreprise qui œuvre, depuis de très nombreuses années, au plus près de nos clubs et de nos licenciés pour leur proposer les meilleurs produits et services » commente Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB, dans un communiqué. « Je me félicite de ce partenariat entre deux entités qui partagent les mêmes valeurs de proximité et de performance au service du plus grand nombre. »

Déjà partenaire de la FFF et de la FFT, Intersport s’ancre un peu plus encore aux côtés du sport fédéral pour toucher directement les pratiquants licenciés en clubs.

