Reach social media, audiences, merchandising… La NBA se frotte déjà les mains avec Wemby

Depuis qu’il est arrivé aux États-Unis, l’impact de Victor Wembanyama sur la NBA ne fait que grandir. Une bonne nouvelle évidemment pour la ligue la plus mondialisée du sport US.

En dehors des parquets aussi, il casse des records ! Wemby a généré plus d’un milliard de vues sur les réseaux sociaux de la NBA cette saison. Il est, selon la ligue, le troisième joueur NBA le plus regardé sur les médias sociaux cette saison, derrière LeBron James (1,3 milliard) et Stephen Curry (1,2 milliard).

L’engouement autour du français sur les réseaux sociaux est assez impressionnant. Son dunk contre les Boston Celtics (31 décembre) est par exemple devenu la vidéo la plus regardée de tous les temps sur le compte Instagram de la NBA, avec un total de 153 millions du vues sur tous les différents compte de la NBA. A titre personnel, sur ce même réseau social, la NBA précise que Wembanyama a gagné plus de followers sur son compte personnel (720k) que n’importe quel autre joueur excepté LeBron James (797k).

Sur les réseaux sociaux cette saison, derrière les Los Angeles Lakers (2 milliards) et les Golden State Warriors (1,7 milliard), les San Antonio Spurs sont la troisième équipe de la NBA la plus regardée avec 1,1 milliard de vues cumulées. Le nombre de followers des Spurs sur Instagram en provenance de France a augmenté de 115% sur un an.

Coqueluche de la NBA à 20 ans

Il a va donc sans dire que la franchise texane ou évolue Wemby est l’équipe la plus regardée sur le NBA League Pass en France avec une augmentation de 177% sur un an. La progression est logique mais on ne connait pas l’audience précise. Les abonnements au NBA League Pass ont eux augmenté de 25% comparé à l’année dernière. Sur beIN SPORTS, l’audience des matchs des Spurs est en hausse de 34 % par rapport à l’ensemble des matchs de la saison régulière de la NBA 2023-24.

Sur le plan merchandising, Victor Wembanyama fait aussi partie des grands. Son maillot des Spurs est le 2e plus vendu en Europe sur NBA Store.eu et le quatrième maillot le plus vendu dans le monde, derrière Stephen Curry, Jayson Tatum et LeBron James.

Tous ces chiffres pharamineux prennent encore une toute autre ampleur quand on rappelle que ce n’est que sa première saison en NBA et qu’il n’a que 20 ans…

