Rudy Gobert nouvel investisseur de la startup Trendex qui permet d’investir sur la carrière de sportifs et artistes

Le basketteur français Rudy Gobert est devenu investisseur et ambassadeur de la startup française Trendex qui permet d’investir sur la carrière de sportifs et artistes.

Les applications qui permettent d’acheter des parts de la carrière d’une célébrité sont de plus en plus à la mode. Votre investissement évolue ainsi en fonction de leur popularité, de leurs résultats, des leurs accomplissements… Trendex, fait partie de ses applications du secteur comme Royaltiz ou encore FANtium et peut désormais se venter d’avoir dans ses rangs Rudy Gobert.

Le joueur NBA, également investisseur dans Sorare, va faire « valoir son expérience d’athlète et sa connaissance du sport, notamment outre-Atlantique, pour aider Trendex à identifier et à soutenir les prochains talents » explique ainsi la société dans un communiqué.

« Trendex propose aux fans de sport une belle opportunité de prendre part au succès des talents auxquels ils croient. » explique Rudy Gobert. « Aider à identifier les prochaines figures majeures du sport tout en contribuant à faire croître la plateforme est un beau challenge à relever. »

Trendex permet donc d’acheter et vendre des tokens d’athlètes et artistes présents sur la plateforme. Parmi les talents, on retrouve notamment Andy Delort, Wahbi Khazri, Yoan Makoundou, Renato Sanches, Jesse Lingard, Lisandru Olmeta,…

En tant qu’investisseur de Trendex, Rudy Gobert rejoint notamment Guillaume Lestrade (meero), Guillaume Dubois (Webedia), Francescu Santoni (mojo), Sébastien Borget (The Sandbox), Nicolas Alfonsi (Jellysmack) ou encore AlainTingaud.

