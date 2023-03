Jacques Raynaud nommé Directeur Général de l’European Professional Club Rugby (EPCR)

La semaine dernière, l’European Professional Club Rugby (EPCR) a officialisé la nomination de Jacques Raynaud au poste de Directeur Général.

« Raynaud rejoindra l’EPCR à la fin de cette saison, et l’actuel Directeur général par intérim, Anthony Lepage, deviendra Directeur des opérations (Chief Operating Officer). Il travaillera étroitement avec Raynaud afin d’assurer la transition » précise le communiqué de l’organisation qui gère les Coupes d’Europe de rugby (Champions Cup et Challenge Cup).

De nationalité française, Jacques Raynaud possède une expérience dans le sport et les médias. Il a occupé le poste de Vice-président exécutif de Sky Italia et de Sky Deutschland, de Directeur général de Sky Media ainsi que celui de Vice-président du groupe Eurosport. Il est actuellement Directeur général de la start-up MyTVchain.

« Je suis ravi d’intégrer l’EPCR à une période aussi intéressante. J’ai été impressionné par la nouvelle stratégie et la vision du Comité directeur pour les deux tournois et il me tarde de participer à leur mise en œuvre avec l’équipe. » explique Jacques Raynaud. « J’ai vraiment hâte de collaborer avec mes futurs collègues à l’EPCR, ainsi qu’avec toutes les parties prenantes, afin de développer et de faire rayonner ces tournois qui représentent le meilleur des compétitions internationales de rugby de clubs. »

A lire aussi