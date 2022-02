Rugby – Gedimat fournisseur officiel de la FFR et du XV de France jusqu’en 2024

A l’aube du Tournoi des 6 Nations 2022, le groupement de négociants indépendants en matériaux de construction et bricolage Gedimat s’associe avec la Fédération Française de Rugby (FFR) pour les trois prochaines années.

Gedimat poursuit son histoire d’amour avec le ballon ovale. Après avoir été partenaire de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et du Top 14 de 2005 à 2019, la marque française devient fournisseur officiel du XV de France et la Fédération française de rugby. Leur accord a été signé jusqu’en 2025.

« Les 6000 collaborateurs de Gedimat, les 200 adhérents qui constituent le groupement et leurs clients artisans ou particuliers, forts de leur ancrage local, sont fiers d’être un des piliers des projets des Bleus et de leurs victoires » expliquent Yves Martin-Delahaye et Frédéric Ondet, membres du directoire de Gedimat, dans un communiqué.

Au soutien du rugby depuis de longues années

Cette association montre une nouvelle fois l’engagement de Gedimat auprès du rugby. Depuis 2016, le groupement accompagnent les jeunes pépites du ballon ovale à travers son opération « Graines de champions ».

L’enseigne fournit aux clubs proches de ses points de vente du matériel de rugby et organise un concours sur les réseaux sociaux. Celui-ci permet aux enfants de profiter d’un entraînement de rêve animé par les ambassadeurs de la marque tels que les internationaux de rugby français Vincent Clerc, Antoine Dupont, Thierry Dusautoir, Camille Lopez, Yoann Maestri et Sylvain Marconnet.

