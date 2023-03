Rugby – La symphonie du Stade Toulousain avec l’Orchestre National du Capitole

En mai prochain, le Stade Toulousain et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse vont organiser un concert dont les bénéfices seront reversés à des associations.

À Toulouse, il y a le rugby et l’Orchestre National du Capitole. Pour rassembler ce qui fait la renommée de la ville, le Stade Toulousain et l’Orchestre National du Capitole ont décidé d’organiser une soirée de gala. Elle se tiendra ainsi le 22 mai prochain à la Halle aux Grains.

Au programme, un concert symphonique d’une heure et demie en présence des joueurs du Stade Toulousain et du coach Ugo Mola. Tous les fonds collectés lors de la soirée seront reversés à l’Association Aïda ainsi qu’au Fonds de Dotation du Stade Toulousain.

L’autre partie des bénéfices sera ensuite reversée à deux programmes soutenus par l’Orchestre national du Capitole : Tous les matins d’orchestre et Demos. Le premier aide des adultes en situation de handicap à travers des ateliers hebdomadaires auprès de musicothérapeutes. Quant au deuxième, il aide les jeunes à rentrer en contact avec l’orchestre grâce à la pratique musicale individuelle et collective.

Pour assister au concert, des places sont disponibles au prix de 28 euros. D’autres à 37 et 50 euros sont également en ventes. Ce concert veut montrer les valeurs commune du rugby et de la musique. Ainsi « goût de l’effort, de l’excellence » mais aussi l’ « adrénaline des matchs/concerts avec un seul et même but : l’émotion, le plaisir et le bonheur du public » seront de mise.

Récemment, les joueurs du Stade Toulousain étaient invités à une répétition de l’orchestre à la Halle aux grains. Une première rencontre synonyme de répétition entre rugbymen et musiciens avant une soirée caritative.

📸 Nouvelle journée de rencontre avec l'@ONCT_Toulouse, dans la salle mythique de la Halle aux Grains 🎵 Ce mardi, nos joueurs ont assisté à une répétition de l'𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲, marquant une nouvelle étape avant le gala exceptionnel prévu le 22/05 prochain 🎻 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 14, 2023

