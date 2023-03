Tennis – Gaël Monfils nouvel ambassadeur de la marque Dockers

Aujourd’hui, la marque Dockers a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Gaël Monfils.

Dans le cadre de cet accord, le joueur de tennis français devient ambassadeur de la marque californienne. Une collaboration qui concerne l’habillement en dehors des courts, La Monf’ étant toujours habillé, chaussé et « raquetté » sur les terrains par Artengo.

« Souhaitant étendre ce style de vie californien à de nouveaux horizons, Dockers a recherché dans le monde entier des profils uniques qui pourraient incarner cet état d’esprit California Cool. C’est le cas de Gaël Monfils, qui, pendant toute sa carrière, a toujours été attentif à son style vestimentaire mais également à sa façon d’être, toujours optimiste et rayonnant, ce qui lui a permis d’être adoré par le public français et plus globalement à l’international » explique un communiqué.

« Nous sommes honorés de travailler avec Gaël. Cette annonce est le début de notre collaboration en dehors du court, en concordance avec son retour sur le circuit. Gaël est un artiste sur un terrain de tennis et un homme rempli d’énergie en dehors du court. Son sourire légendaire souligne à merveille notre état d’esprit : simplicité et authenticité.» explique Johann Bondu, Global marketing lead chez Dockers, dans un communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Un shooting photos a été réalisé à Indian Wells avec Gaël Monfils et le champion de BMX Matthias Dandois, autre ambassadeur de la marque Dockers. « Nos activations marketing vont beaucoup s’inspirer de cette énergie positive autour de ces deux incroyables athlètes » ajoute Johann Bondu.

« Je suis super heureux de rejoindre Dockers et vraiment excité à l’idée de développer de nombreux projets ensemble. Notre collaboration est venue naturellement, et nous nous sommes très rapidement entendus car nous partageons les mêmes valeurs : authenticité et simplicité ! » ajoute Gaël Monfils. « J’adore le côté « california cool » de la marque : simple, versatile et facile à porter. Le côté très classe mais relax en même temps. Nous avons déjà mille idées pour nous amuser et créer en dehors du court ! »

