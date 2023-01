Rugby – Paramount+ diffuse une série sur le Stade Toulousain

La plateforme de streaming Paramount+ s’est associée avec le studio de production français Mediawan et diffuse actuellement la série baptisée « Le Stade ». Elle met en scène le quotidien des joueurs du Stade Toulousain.

Depuis le 22 décembre donc, « Le Stade » est disponible sur Paramount+. Cette série retrace les aventures du club entre 2020 et 2023. Les défis, l’adversité, mais aussi les blessures ainsi que les trophées… Tout de l’intimité de l’équipe de Julien Marchand, Antoine Dupont et Romain Ntamack. La série-docu est coproduite par Black Dynamite, une des filiales de production de Mediawan, par le Stade Toulousain et par Infront.

À l’image des différentes séries « All or Nothing » (Arsenal) sur Prime Video, de plus en plus de documentaires disponibles sur les plateformes streaming montrent les coulisses de grandes équipes sportives. Après le sacre de l’Italie à l’Euro 2020 par exemple, Netflix avait ainsi diffusé le documentaire « Sogno Azzuro » retraçant le parcours des champions d’Europe.

Pour rappel, Paramount+ est notamment disponible dans certaines offres d’abonnement CANAL+.

