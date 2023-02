Prime Video dévoile « Ligue 1 Symphonie » et met les coachs de Ligue 1 Uber Eats dans la peau du chef d’orchestre

Diffuseur principal de la Ligue 1 Uber Eats, Prime Video dévoile une nouvelle campagne de communication baptisée « Ligue 1 Symphonie ».

Accompagnée par l’agence Marcel, la plateforme vidéo d’Amazon a décidé de mettre en scène les coachs du championnat de France dans la peau d’un chef d’orchestre.

Dans un spot promotionnel, le diffuseur utilise les gestes et autres expressions corporelles de certains coachs pour diriger 70 musiciens et choristes. L’occasion de créer un véritable hymne avec le compositeur français Saycet qui sera disponible sur… Amazon Music !

« Ce truc qui manquait, c’est une symphonie qui plonge tout de suite dans l’ambiance »

« Depuis que Prime Video a fait l’acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1, ils ont fait en sorte que le championnat soit de plus en plus spectaculaire et de plus en plus grandiose. On a remarqué qu’il manquait quelque chose à la Ligue 1 pour la mettre au même rang, au même niveau que les grandes compétitions internationales, comme la Ligue des Champions par exemple. Et ce truc qui manquait, c’est une symphonie qui plonge tout de suite dans l’ambiance. Lorsqu’on est fan de foot, que l’on entend la mélodie de la Ligue des Champions, on sait qu’on va vivre un moment historique et un grand moment de sport. » nous expliquent Alexandre Girod (concepteur-rédacteur) et Julien Vergne (directeur artistique), les deux créatifs derrière ce projet chez Marcel. « Mais Prime Video, c’est avant tout une plateforme de divertissement, on ne pouvait pas composer et réaliser cet hymne comme n’importe quel autre. Il fallait remplacer les chefs d’orchestre par les entraîneurs. Quand on regarde les entraîneurs, la manière dont ils dirigent leurs joueurs sur le terrain, c’est exactement la même gestuelle que les chefs d’orchestre lorsqu’ils dirigent leurs musiciens ».

Une caméra isolée a ainsi été placée devant chaque entraîneur lors de certains matchs du début de la saison pour récupérer les mouvements les plus cohérents avec les gestes des chefs d’orchestre. Pour interpréter cette composition, les 70 musiciens et choristes ont été rassemblés dans l’auditorium de l’espace Niemeyer à Paris.

« À la place du chef d’orchestre, on a placé un monolithe vidéo qui diffusait les images des entraîneurs qu’on avait sélectionné au préalable pour composer cet hymne » ajoutent Alexandre Girod et Julien Vergne. « On appréhendait vachement la réaction des musiciens parce que ce n’est pas un projet commun. Mais en discutant avec eux, ils se sont pris au jeu et on pense qu’ils ont tous adoré faire cet exercice. Ils nous ont confié que ça les changeait un petit peu quand même d’être dirigé par quelqu’un en jogging ».

Un spot qui a été diffusé pour la première fois hier soir sur Prime Video à l’occasion du classico OM – PSG (0-3).

Un spot qui sera diffusé sur les écrans géants des stades et sur les réseaux sociaux. En attendant que le morceau soit accessible sur Amazon Music, voici la partition pour nos lecteurs musiciens !

A lire aussi