ParionsSport s’attaque aux haineux avec la campagne « Smash The Haters »

Partenaire de la Fédération Française de Tennis (FFT), ParionsSport dévoile une nouvelle campagne visant à sensibiliser les parieurs au cyberharcèlement dont sont victimes de nombreux joueurs et joueuses de tennis.

Dans le cadre du dispositif « Smash The Haters », une vidéo de sensibilisation a été diffusée sur le compte Twitter ParionsSport.

Pendant une semaine, pour chaque retweet de la vidéo, ParionsSport en ligne versera 5 euros de don au bénéfice du 3018, le numéro national gratuit, anonyme et confidentiel contre les violences numériques. Ce numéro est le point d’entrée pour signaler toute situation de harcèlement et assurer une prise en charge globale et rapide de la victime (app.3018.fr). Pour cette activation, ParionsSport a travaillé avec Havas Play et Uniteam.

Parier c’est aussi respecter les joueurs ! Pour sensibiliser la communauté des parieurs sur le cyber-harcèlement, notamment auprès des joueurs et joueuses de tennis, nous lançons #SmashTheHaters. Vous aussi engagez-vous ⬇️

1 RT = 5€ reversés au 3018* pic.twitter.com/8Uq8wEtBw9 — ParionsSport 🔞 (@ParionsSport) June 23, 2022

« Ils ne se rendent pas compte de l’impact de leurs messages et pensent que les sportifs et sportives de haut niveau sont imperméables à ça »

« ParionsSport en ligne a toujours intégré une dimension de responsabilité dans ses différentes prises de parole. Le phénomène de cyberharcèlement existe dans tous les sports et notamment dans le tennis qui est un sport individuel. De nombreux joueurs et joueuses ont déjà dénoncé ce problème. Les opérateurs peuvent avoir, me semble-t-il, un rôle à jouer, les messages haineux pouvant venir aussi de parieurs qui ont perdu un pari… Ils ne se rendent pas compte de l’impact de leurs messages et pensent que les sportifs et sportives de haut niveau sont imperméables à ça…. Il était légitime pour ParionsSport en ligne, en tant que partenaire de la FFT, de sensibiliser sur ce phénomène, et sur l’importance du respect des joueuses et des joueurs. Cette campagne digitale est une contribution pour mieux faire connaître le numéro 3018, qui est une solution sérieuse et accessible pour dénoncer la pratique du harcèlement » nous précise Karl Lorenzon, Responsable Marque & Communication ParionsSport.

Face à cette dérive du harcèlement, la Ligue de Football Professionnel a elle aussi lancé une campagne avec l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) il y a quelques semaines afin de sensibiliser les amateurs de football et de paris sportifs à ce fléau.

Dans un film conçu par l’agence Mutant, la campagne #ParierSansClasher rappelle qu’il y a un humain derrière le maillot et que les insultes envoyées derrière un écran ont des conséquences réelles pour les joueurs, entraîneurs et arbitres.

Un spot qui met en scène des séquences de match de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT façon « l’homme invisible ». En commentaires, les actions sont décrites avec un vocabulaire issu des paris sportifs.

