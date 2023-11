La startup Finishers lève 3,3 millions d’euros et accueille notamment Anthony Bourbon

Cette semaine, la startup Finishers a annoncé avoir levé 3,3 millions d’euros auprès d’une vingtaine d’investisseurs.

Dans le détail, la plateforme qui référence les évènements sportifs outdoor accueille notamment Anthony Bourbon et son club d’investissement Blast.club. En outre, le traileur français Mathieu Blanchard se joint également à l’équipe d’investisseurs et rejoint notamment Stéphane Diagana et Thierry Omeyer, déjà actionnaires de Finishers.

« Nous avons désormais des moyens supplémentaires pour atteindre notre objectif de faciliter l’accès au sport »

« Depuis son lancement, Finishers a connu une croissance incroyable. Quand on pense que rien qu’en 2023, la plateforme a attiré plus de 6 millions de visiteurs uniques, on comprend bien que l’engouement pour les sports outdoor est en plein boom ! Chez Blast. nous souhaitons vraiment accompagner ce type de pépites pour booster leurs développements et cela aussi rapidement que possible », explique Anthony Bourbon, Président du Blast. Club et investisseur dans l’émission « Qui Veut être mon associé » sur M6, dans un communiqué.

Avec cette levée, la jeune société lyonnaise a pour ambition de développer de nouveaux produits (pour les organisateurs et les coureurs), d’intégrer de nouvelles disciplines outdoor (triathlon, vélo, nage etc.) et se développer à l’international.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons franchi d’importants jalons dans l’histoire de Finishers. Cette levée de fonds est le témoin de la confiance que nous portent nos investisseurs, nouveaux comme historiques, et représente le fruit de tous les efforts fournis par notre équipe (qui va s’agrandir avec de nombreux recrutements prévus en 2024 !). Nous avons désormais des moyens supplémentaires pour atteindre notre objectif de faciliter l’accès au sport, pour tous. », ajoute Benoit Grassigny, Président et co-fondateur de Finishers.

Un marché des plateformes de vente de dossards en ligne sur lequel est également positionnée une autre société française, Peyce, qui a également levé 3M€ il y a quelques mois.

A lire aussi