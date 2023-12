So Foot nous détaille « L’incroyable Pop Up Sport » déployé avec TrashTalk du 14 au 17 décembre à Paris

À la veille des fêtes de fin d’année, le magazine So Foot et le média TrashTalk se sont associés pour créer « l’Incroyable Pop-Up Sport » du 14 au 17 décembre.

« Il y aura notre shop So Press, celui de TrashTalk et 8 autres. Il y aura du neuf et de l’ancien mais principalement du neuf avec des produits qui peuvent être vintage parfois dans les références, mais qui sont neufs. Il y aura des maillots NBA vintage, des maillots de foot vintage des années 80, 90, 2000 » nous explique Maxime Marchon, responsable du développement chez So Press.

Situé au 76 rue Saint Maur, dans le 11e arrondissement de Paris, dans la « EST Galerie », ce marché de Noël éphémère restera ouvert durant 4 jours et proposera différents articles de sport. Du football au tennis, en passant par le baseball, le basket, le foot US, le vélo ou encore le rugby chaque fan pourra trouver son bonheur.

« Si on peut avoir entre 700 et 1 000 personnes par jour ça serait assez fou »

Sur une surface de 120m2, « Chaque marque vendra son propre merchandising. » poursuit Maxime Marchon. « Il y aura les produits de Mon Petit Gazon, les produits des Cahiers du football, c’est la marque Pop&Kop qui gérera ce stand là. Il y aura aussi Retrotape qui propose des t-shirts rétro dont un qui avait très bien marché avec Benjamin Bourigeaud. Il y a Brooklyn Fizz aussi, qui est un site spécialisé dans la NBA mais aussi dans tous les sports US et même de produits américains. Mais en termes de marque pure, il n’y a pas une marque qui vient sponsoriser l’événement. »

Juste avant Noël, cette boutique éphémère sera l’endroit idéal pour les fans de sports qui cherchent des cadeaux. « Les prix vont aller de 5€, 10€ pour des petites vignettes panini ou des petites figurines, jusqu’à 500€, 600€, 700€ le maillot. » nous précise le responsable du développement de So Press.

La triple mission



Ouvert de 12h à 20h30 le jeudi 14, de 12h à 21h le vendredi 15, de 10h à 21h le samedi 16 et de 10h à 19h le dimanche 17, ce pop-up store servira aussi de test à So Foot et TrashTalk. Car les deux médias connaissent le principe. So Press (devenu actionnaire de TrashTalk en 2021) et TrashTalk organisent des brocantes sports avec, pour la dernière édition, 60 exposants et 30 000 pièces à vendre.

« La brocante sport est difficilement transposable ailleurs qu’à Paris, de par son modèle économique, pour l’instant. Là, on teste un nouveau format qui est complémentaire, qui n’a pas pour but de concurrencer la brocante mais qui s’y inspire dans son mode de fonctionnement et qui est bien plus mobile. » En cas de succès l’objectif sera donc de reproduire ce concept dans d’autres villes en France. « L’idée ça serait d’en faire une à deux fois par an. »

« On profite aussi de la période de Noël pour essayer de faire connaître nos propres boutiques avec un shop physique dans une rue très passante. On veut aussi mettre en avant notre communauté, comme on le fait avec la brocante, à destination d’autres shops. C’est un triple objectif, une triple mission. »

« On s’attend à ce qu’il y ait pas mal de monde. On va quand même prendre quelqu’un à l’entrée pour gérer le flux étant donné la réussite de notre brocante. On a eu jusqu’à 10 000 personnes en point de contrôle sur une journée, là le modèle est différent donc on n’aura pas 10 000 personnes en même temps mais on espère que le lieu sera rempli dans les tranches horaires. Si on peut avoir entre 700 et 1 000 personnes par jour ça serait assez fou. »

TrashTalk étant un média très suivi sur les réseaux sociaux avec près 100 000 abonnés sur Instagram et pas loin de 200 000 sur Youtube, le pop-up compte également sur la présence des deux youtubeurs du média, Alex et Bastien, pour attirer le plus de monde possible.

Mais pour cela, la devanture doit aussi séduire les nombreux passants de la rue Saint Maur. « On va essayer de faire en sorte que la déco soit attirante. C’est une galerie d’art donc on veut garder ce côté assez épuré, assez beau, ne pas en faire trop mais que ce soit vraiment de beaux stands. »

On vous donne rendez-vous demain sur place pour vous faire découvrir l’ouverture.

À lire aussi