Merchandising – Notre sélection (insolite) des cadeaux de Noël 2023 de la Ligue 1 Uber Eats

Depuis plusieurs années déjà, Sport Buzz Business prend un plaisir non dissimulé à vous donner ses idées-cadeaux à l’approche de Noël, histoire de gâter vos proches fans de la Ligue 1 Uber Eats. Désolé pour ceux qui aiment le foot.

En 2023, la rédaction consciencieuse de SBB a pris de l’avance et vous propose sa liste un mois avant la date fatidique. Vous n’aurez plus d’excuses…

PSG : un sticker taille réelle de « Kyky » (80 euros)

C’est potentiellement le dernier Noël où vous pouvez offrir un « cadeau Mbappé » à un supporteur parisien… Avant que le crack de Bondy ne s’envole vers la Liga ou la Premier League. Alors, vous allez peut-être vous laisser tenter par ce sticker taille réelle de Kylian Mbappé (1m78). L’article est disponible au prix de 80 euros.

Attention quand même à l’emplacement où cette fresque murale sera collée, car, comme la Joconde, « Kyky » vous regardera toujours.

On avait pensé vous proposer le maillot extérieur gris de la saison 2000-2001 récemment remis en vente par le PSG… Mais il n’a été disponible que quelques heures. Victime de son succès.

C’est simple, on ne pouvait pas ne pas vous parler de cet article. Franchement, qui a eu l’idée farfelue de designer ce maillot/pull oversize de l’OM (vendu au prix de 110 euros) au style hasardeux de maillot de hockey sur glace ? C’est pas Montréal ici, c’est Marseille bébé.

Ce « maillot » est évidemment disponible dans toutes les tailles, du XS au double XL.

OL : maillot vintage 95-96 (110 euros)

On change tout de suite de ton au moment de vous présenter ce maillot iconique de l’Olympique lyonnais.

Pour le même prix que le maillot de l’OM version hockey sur glace (110 euros), on vous propose d’acquérir ce petit bijou : la tunique domicile de l’OL, frappée des trois bandes d’adidas, portée lors de la saison 1995-1996. C’est pas donné, d’accord, mais vous allez toucher en plein dans le mille, c’est promis.

Ce maillot, qui vous replonge dans les années 90 et célèbre l’histoire de l’OL, affiche un motif à losanges sur les épaules, un ancien lettrage adidas et le fameux blason d’époque que l’on retrouve sur le maillot extérieur de cette saison 2023-2024. Rien à redire.

Et si vous voulez offrir le cadeau ultime (choyez-les, ils sont derniers de Ligue 1 les pauvres), accompagnez ce maillot de l’ensemble de jogging de la même collection.

Comptez 110 euros pour la veste et 80 euros pour le bas de jogging ou alors 180 euros pour l’ensemble parce que l’OL s’inquiète pour votre porte-monnaie. C’est faux.

OGC Nice : le ballon en cuir d’époque (39 euros)

L’OGC Nice a-t-il copié son voisin monégasque. Comme l’ASM en 2021 (et d’autres clubs), le club niçois propose cette année un ballon vintage similicuir. Ma foi, le rendu est plutôt quali’. Il ravira très certainement votre proche supporteur des Aiglons. Encore faut-il en avoir un… La gonfle est disponible au prix de 39 euros. Ni trop, ni pas assez.

AS Monaco : le portefeuille (49 euros)

C’est un fait : le supporteur monégasque palpe de la moula. Alors, de quoi a-t-il besoin ? D’un portefeuille pour ranger tous ses billets. Voilà pourquoi on vous propose de partir sur ce coffret porte-monnaie, porte-clés et stylo. Le tout ne vous coutera que 49 euros. Oui, à ce prix-là, c’est quasi donné, on sait.

Les clichés ? Très peu pour nous…

RC Lens : l’affiche design que sa ou son partenaire acceptera (24,90 euros)

Rares et chanceux sont ceux dont le ou la partenaire partage la même passion pour un club. Dans la grande majorité des cas, le ou la conjoint(e) du fan s’en fiche éperdument du foot.

Pas évident donc d’imposer à sa moitié un élément de déco aux couleurs de son équipe. On pense avoir trouvé la parade pour les supporteurs lensois avec cette affiche qui passe partout, vendue au prix de 24,90 euros. Vous la glissez dans un cadre et ça fait le cadeau parfait pour un amoureux des Sang et Or. En plus, elle célèbre les 90 ans du club nordiste.

Stade Rennais : le maillot rétro qui célèbre un titre (69,95 euros)

Encore du rétro ? Beh oui mon gars, c’est la mode du moment. Sur sa boutique en ligne, le Stade Rennais et l’équipementier COPA redonnent vie au maillot de la finale de Coupe de France 1971 remportée par… les Bretons bien sûr.

Cette tunique Vichy Saint-Yorre, avec laquelle « ça va fort, très fort », rend également hommage au meneur de jeu Raymond Keruzoré et son numéro 9. Ça plaira forcément aux puristes du Stade Rennais et ça vous coutera 69,95 euros.

Sinon, en trainant sur le site du Stade Rennais, on a repéré une giga promo qu’il ne faudrait pas louper : les masques chirurgicaux logotés sont vendus au prix de 1 euro pièce. C’est 83% de réduction. Oui, oui, vous lisez bien. On ne veut pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on n’est pas à l’abri d’un retour du Covid. Toi-même, tu le sais.

Losc : le sweat 1944 (30 euros)

Ok, il fait très François le Français, mais il a quand même de la gueule ce sweat du Losc, non ? Simple, mais élégant, il peut se porter dans toute circonstance et il ne vous coutera que 30 euros. Une aubaine à ce prix-là. Eh oui, le Losc a été créé en 1944.

FC Nantes : une affiche d’un but de Pallois (29 euros)

Vous ne le saviez peut-être pas, mais oui, Nicolas Pallois a déjà marqué un but dans un match officiel. L’actuel défenseur du FC Nantes en a d’ailleurs inscrit près d’une vingtaine. Ça parait fou, hein ? Un soir de mai 2022, le divin chauve a même signé un petit bijou : une demi-volée en mode Olive & Tom contre le Stade Rennais.

Les Canaris ont immortalisé ce moment suspendu sur une affiche (30 cm x 40 cm). Et le pire dans l’affaire, c’est qu’elle est plutôt jolie. Son prix ? 29 euros. Pour un golazo de Nico Pallois, ça les vaut largement.

Pour revoir le but, c’est par ici.

MHSC : le débardeur à la Rafa (14,5 euros)

Vous connaissez un fan à la fois de Montpellier et de Rafael Nadal ? Ce cadeau est fait pour lui. On ne saurait comment l’expliquer, mais le MHSC propose sur sa boutique en ligne un débardeur aux couleurs du club. Il est pas cher (14,5 euros).

On a aussi aimé :

À lire aussi