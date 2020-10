Social Media – La Ligue 1 Uber Eats muscle ses actions digitales sur TikTok

La Ligue de Football Professionnel et le réseau social TikTok signent un partenariat d’un an pour accroître la visibilité de la Ligue 1 Uber Eats, notamment auprès d’une cible internationale et jeune.

Ils sont déjà quelques clubs de Ligue 1 Uber Eats à avoir franchi le pas sur TikTok. L’Olympique de Marseille fut le premier d’entre eux avant que ne le fassent le Paris Saint Germain ou encore l’AS Monaco.

Cette plateforme donne satisfaction aux clubs puisque l’interaction est au rendez-vous avec un public cible, jeune évidemment. C’est pour cette raison que la championnat de foot français s’est lui aussi décidé à faire de TikTok une nouvelle plateforme d’expression à l’international.

Lancé il y a un moins d’un an, le compte TikTok de la Ligue 1 Uber Eats compte près de 1,1 million d’abonnés. Comme nous le précise la LFP, ce dernier compte 10% de fans français. Dans le cadre de leur partenariat, la LFP et TikTok mettront en place quelques activations dédiées :

– Livestreams depuis les coulisses des matches de Ligue 1 Uber Eats ;

– Hashtags Challenges avec filtre et effets spéciaux aux couleurs de la Ligue 1 Uber Eats ;

– Jeux-concours In-App où les utilisateurs pourront gagner et de nombreux cadeaux ;

– filtres aux couleurs de chaque club de la Ligue 1 Uber Eats.

Pour accompagner le lancement médiatique de ce partenariat, la Ligue 1 Uber Eats lance le hashtag #JoueLaComme (#benditlike en anglais). Sur TikTok, les fans sont invités à se filmer en réalisant les célébrations de certains joueurs.

Kylian Mbappé (PSG) ou encore Wissam Ben Yedder (AS Monaco) ont tourné quelques vidéos promotionnelles.

https://twitter.com/championsdudigi/status/1311606512800890882

https://twitter.com/Ligue1UberEats/status/1311225117410721792?s=20