Tennis – Trop proche des joueurs, phares allumés… la BMW sur le court du Delray Beach Open se fait remarquer

Comme depuis de nombreuses années, le Delray Beach Open, tournoi de tennis ATP 250, se fait remarquer par la présence d’une voiture directement garée sur le court.

Pour cette édition 2022, c’est BMW qui a les honneurs du tournoi. Un bolide gris de la marque qui ne passe pas inaperçu cette semaine. Après avoir d’abord gêné un joueur lors d’un retour de service, les phares de la voiture se sont déclenchés sans prévenir. Loin d’être au goût des tennismen.

Les marques veulent être au plus près de l’action. Parfois, trop près ! Nouvelle illustration cette semaine à Delray Beach, en Floride, où se déroule un tournoi ATP 250.

Vendredi, alors que se disputent les quarts de finale, la berline de BMW, sponsor du tournoi américain, est devenue contre son gré la star de la journée. Garée dans un coin du court, cette dernière ne laissait pas suffisamment de place aux joueurs pour s’exprimer.

C’est l’Américain Stefan Kozlov (151e mondial) qui en a fait les frais. Sur un service extérieur de son compatriote Tommy Paul (41e mondial), le jeune joueur est dans l’incapacité de renvoyer la balle correctement à cause de la voiture. Ce dernier laissera même une petite trace avec sa raquette sur la carrosserie. Kozlov est à deux doigts de fracasser la pauvre BMW mais se retient.

Kozlov left his mark on the car. pic.twitter.com/SJlEJzaHtT https://t.co/VJxROEVZGs

L’histoire a même amusé le Russe Daniil Medvedev, qui est sous contrat avec le constructeur automobile. « Écoute… pas de problème pour te voir jouer ton retour ici. Mais ne frappe pas la BMW ! C’est ma voiture préférée », a tweeté le 2e joueur mondial.

Listen…no problem to see you hit returns back there🤣🤪….but don’t hit the @bmw! That’s my favorite car 💪 https://t.co/7bspq6VkW2

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 18, 2022