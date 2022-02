WTF : Geekvape dévoile ses cigarettes électroniques aux couleurs du PSG

Partenaire officiel du club depuis le début de la saison, Geekvape présente ses cigarettes électroniques aux couleurs du Paris Saint-Germain. Trois modèles de la marque vont être, pour l’heure, commercialisés.

En juillet 2021, le PSG annonçait, un peu à la surprise générale, un nouveau partenaire officiel : Geekvape, spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques. Certains avaient même cru à une mauvaise blague. Que nenni !

Cette semaine, la marque chinoise passe la deuxième vitesse et dévoile ses premiers produits aux couleurs du club parisien.

Geekvape présente les trois cigarettes frappées du logo parisien : la Aegis 1FC à la forme d’un stylo, la Aegis Solo 2 et la Obelisk 65 FC.

Un salon VIP au Parc

Les droits et intérêts de la collaboration entre Geekvape et le PSG ne s’arrêtent pas là. La marque de vapoteuses dispose également d’un salon VIP GeekFams au Parc des Princes, et ses précieux clients seront invités à profiter d’une expérience VIP. « En collaborant avec le Paris Saint-Germain, nous sommes en mesure d’intégrer des thèmes liés à la vie et au sport, ce qui se traduit par une culture de marque plus diversifiée qui inspire les gens », s’est réjoui M. Potti, directeur du marketing de Geekvape.

Une porte ouverte au n’importe quoi ?

Geekvape ne peut que se féliciter de ce partenariat. La marque va jouir d’une visibilité planétaire avec le Paris Saint-Germain, une des équipes les plus scrutées du globe. Mais cette association pose surtout une question éthique : un club de football peut-il s’associer avec n’importe quelle marque au nom du profit ?

Un faux Léo Messi ?

Dans sa communication promotionnelle, la marque utilise l’image collective du PSG avec 5 joueurs sur les différents supports conçus. Sur l’une des images, la marque a t-elle utilisé un sosie de Lionel Messi ou abusé de photoshop ? Le résultat est pour le coup surprenant…

Sur un autre visuel promotionnel, l’argentin, numéro 30 du PSG, est cette fois-ci plus reconnaissable et apparaît aux côtés de Gianluigi Donnarumma, Neymar JR, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum.

