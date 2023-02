Tennis – L’affiche officielle de Roland-Garros 2023 dévoilée

Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis a dévoilé l’affiche officielle du tournoi de Roland-Garros 2023.

« Signature picturale » de chaque édition du Grand Chelem parisien, l’affiche de Roland-Garros 2023, la 44ème (voir plus bas) a été réalisée par le français Maxime Verdier qui a été retenu parmi trois artistes présélectionnés avec l’aide de Fabrice Bousteau, rédacteur en chef de Beaux Arts Magazine.

Agé de 31 ans, le plasticien diplômé de l’Ecole supérieure d’art Le Havre-Rouen et de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris « propose une oeuvre empreinte de poésie, intitulée « Terre d’étoiles », qui laisse place à l’imagination. Avec son univers pictural et toute sa sensibilité, il exprime à travers ce dessin sa vision du Grand Chelem parisien » détaille la FFT.

Un poster qui met en avant une jeune fille raquette à la main sur le court, « regard vers l’horizon sous un ciel étoilé ». Une création visuelle qui sera bien évidemment déclinée sur de nombreux produits dérivés du tournoi, au-delà de la simple affiche. L’année dernière, c’est le ramasseur de balles qui avait été mis en avant sur l’affiche officielle.

L’affiche de Roland-Garros 2023, quel storytelling ?

Pour accompagner la présentation de cette affiche, la Fédération Française de Tennis a – comme chaque année – décidé de bien expliquer le processus créatif de l’artiste. Découvrez ci-dessous les éléments de communication partagés par la FFT.

Empreinte de poésie et intitulée «Terre d’étoiles», cette affiche a la particularité d’être la première à avoir été réalisée intégralement au crayon de couleur, renforçant encore son atmosphère douce et onirique.

Cette affiche laisse une large place à l’imagination du public en offrant de multiples interprétations. Sur un court, une jeune fille, raquette à la main, porte son regard vers l’horizon sous un ciel étoilé : cette silhouette au premier plan est-elle une championne rêvant de soulever la coupe Suzanne-Lenglen ou une jeune joueuse s’imaginant un jour fouler la terre battue du court Philippe-Chatrier ? La temporalité de l’action est également subjective : s’agit-il de l’aube ou du crépuscule ? L’artiste laisse cette question en suspens en mêlant astucieusement le jour et la nuit, clin d’œil aux sessions de journée et de soirée qui rythment désormais le tournoi.

Maxime Verdier a choisi de mettre en lumière le court Philippe-Chatrier et le court Suzanne-Lenglen, dans une perspective singulière. Il est d’ailleurs le premier artiste à souligner les lignes architecturales du court Central sur une affiche de Roland-Garros. Les autres marqueurs forts du Grand Chelem parisien sont également présents : la terre battue au premier plan et les balles au cœur des étoiles qui scintillent dans le ciel de la Porte d’Auteuil. Une façon de rendre symboliquement hommage aux plus grands champions de tennis. À travers cette affiche, Maxime Verdier nous livre un message passionné et souhaite montrer que l’on peut atteindre ses rêves à force de travail…

Les affiches officielles de Roland-Garros depuis 1980

En 1980, Philippe Chatrier, alors président de la Fédération Française de Tennis, rencontre Daniel Lelong, directeur de la galerie parisienne éponyme, qui lui présente un projet : celui de faire réaliser l’affiche du tournoi de Roland-Garros par un artiste. Tout d’abord interpellé par cette proposition insolite, le président de la FFT en parle à son entourage à qui il montre également la gouache réalisée spécialement par Valerio Adami. Finalement conquis et enthousiaste, il instaure ce concept novateur qui entretiendra, au fil des éditions du tournoi, une longue et enrichissante collaboration entre la FFT et le monde de l’art.

A lire aussi