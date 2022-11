Tony Estanguet : « La billetterie de Paris 2024, c’est parti »

Ce matin, l’organisation de Paris 2024 tenait un point presse au 1er étage de la tour Eiffel pour lancer la campagne de billetterie officielle pour les Jeux Olympiques.

Comme évoqué il y a quelques semaines, les premiers billets seront en vente à partir du 15 février 2023 mais les choses sérieuses débutent dès ce jeudi 1er décembre.

Du 1er décembre au 31 janvier 2023 (2 mois), il faudra vous inscrire au tirage au sort pour la vente des packs sur mesure sur la plateforme https://tickets.paris2024.org/

Les ventes des packs sur-mesure débuteront le 15 février 2023 et se dérouleront pendant un mois après attribution d’un créneau d’achat après le tirage au sort. C’est au mois de mai que débutera la vente des billets à l’unité des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Vivre les Jeux en vrai, dans les tribunes, c’est une expérience qui marque profondément, avec des moments inoubliables partagés avec ses proches et un public venu du monde entier. Mais vivre les Jeux en vrai et à la maison, ça n’arrive qu’une fois tous les cent ans ! » explique Tony Estanguet, Président de Paris 2024, dans un communiqué. « La billetterie de Paris 2024, c’est parti, et pour cette première phase de vente, nous sommes heureux de vous proposer des packs sur mesure, à composer soi-même pour voir ses sports favoris et en découvrir de nouveaux. Pour les Jeux, nous avons voulu des billets accessibles, avec la moitié d’entre eux à 50 euros et moins et des prix d’entrée à 24 euros dans tous les sports. Nous avons aussi voulu proposer une expérience beaucoup plus simple et fluide grâce à notre système de plateforme unique. Alors prenez quelques minutes pour vous inscrire au tirage au sort afin d’avoir accès à la billetterie, et venez vivre les Jeux avec nous !

Pour ces JO de Paris, il sera en effet possible d’acheter un pack sur-mesure, soit un ensemble de billets permettant d’assister à 3 sessions, à composer soi-même.

Pour rappel, tous les billets des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront en vente sur une plateforme unique afin de garantir aux acheteurs la sécurité de leur commande et de faciliter la gestion de leurs billets, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Le Club Paris 2024 pour augmenter ses chances d’obtenir des billets

Pour augmenter ses chances d’être parmi les premiers tirés au sort, Paris 2024 propose de s’inscrire au Club Paris 2024. Les membres (gratuit) qui seront tirés au sort bénéficieront de créneaux d’achat les quatre premiers jours de la vente des packs sur-mesure (15 au 18 février 2023)

Le prix des billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Pour ces JO de Paris 2024, près de la moitié des billets pour le grand public sera vendue à 50€ ou moins dont 1 million de billets à 24€, le prix d’entrée. Les différents tarifs des billets ont été communiqués en août dernier.

Plus de 13 millions de billets proposés pour Paris 2024 (10 millions pour les Jeux Olympiques et plus de 3 millions pour les Jeux Paralympiques)

Plus d’un million de billets seront proposés à 24€.

Près de 50% des billets réservés au « grand public » auront un prix inférieur ou égal à 50€.

Près d’un tiers des billets « grand public » pour les « finales des Jeux » seront proposés à un tarif inférieur ou égal à 100 €.

Plus de 90% des billets Grand Public sont proposés à un prix inférieur ou égal à 200€.

Les prix des billets à l’unité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’échelonneront de 24€ à 950€ (hors cérémonie).

Les tarifs les plus élevés seront ainsi de 950€ et représentent environ 0,5% du volume total des billets à destination du grand public.

