Vinicius Jr nouvel ambassadeur Pepsi

Vinicius Jr est devenu cette semaine le nouvel ambassadeur de Pepsi Max. La marque de boisson lance une collection de vêtements, dont le brésilien est « l’égérie ».

Inspirée des publicités de Pepsi des années 2000, la collection conçue avec « Art of Football » (AOF) célèbre la nouvelle philosophie de la marque « Thirsty For More » (« Soif de plus »).

Dans le détail, 4 pièces « Pepsi x AOF » sont mises en vente avec le maillot (69€), la banane (35€), le bob (35€) et le tote bag (14€).

Le virevoltant ailier du Réal vient s’ajouter à la longue liste de stars déjà en partenariat avec Pepsi. La marque a d’ailleurs dévoilé son spot pub surfant sur la thématique Coupe du Monde 2022 au Qatar avec ses plus grands ambassadeurs.

