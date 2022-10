Waze vous offre les voix des nouveaux commentateurs du jeu FIFA 23 (Omar da Fonseca et Benjamin Da Silva)

A l’occasion de la sortie de FIFA 23, l’application Waze s’est associée à EA SPORTS pour proposer à ses utilisateurs les voix des nouveaux commentateurs du jeu vidéo.

Après Hervé Mathoux l’année dernière, c’est Omar da Fonseca et Benjamin Da Silva qui assurent les commentaires en français de FIFA 23. Dans votre voiture, équipé de l’application de navigation, vous pourrez donc vivre l’ambiance d’un match de foot au volant en installant les voix du duo de beIN SPORTS.

Une activation que vous pourrez retrouver dans « My Waze » sous le nom de « Drive with Omar da Fonseca and Benjamin Da Silva ».

Pour un aperçu de ce qui vous attends, voici quelques extraits sonores !

Donc j’entends Omar au travail, au foot le lundi et le jeudi midi, le soir chez moi devant fifa et maintenant dans ma voiture en déplacement 😭😭😭. Heureusement que je l’aime @Omar_daFonseca 🤣❤️. — Margot Dumont (@Margot_Dumont) September 30, 2022

