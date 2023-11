Sportfive va accompagner Volkswagen France jusqu’en 2026 sur sa stratégie d’activation avec la FFF

Ce matin, Sportfive a officialisé la signature d’un contrat avec Volkswagen France concernant le développement et la mise en place de sa stratégie d’activation avec la Fédération Française de Football jusqu’à la Coupe du monde de football 2026.

« Durant les trois prochaines années, nous allons mettre toute notre énergie aux cotés de Volkswagen pour donner vie à cette ambition de faire de ce partenariat un accélérateur de la mobilité électrique pour les fans et les pratiquants » explique Adrien Bailleul, Directeur Brand Services & Activation France chez Sportfive, dans un communiqué. « Ce gain pour l’agence est la preuve de la reconnaissance de notre expertise dans l’activation des plus grandes marques et renforce notre conviction que les partenariats doivent plus que jamais être des plateformes d’engagements qui génèrent de l’impact pour les marques »

Aux côtés de Volswagen France, l’agence de marketing sportif Sportfive succède ainsi à DDB Paris qui a avait signé cet été une campagne qui combattait les préjugés dans le football féminin.

Partenaire majeur de la FFF depuis 2014, le constructeur automobile allemand a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 en tant que Partenaire Majeur Electromobilité. « Ce partenariat entamé en 2014 fêtera ainsi l’an prochain ses 10 ans avec l’Euro 2024 en Allemagne en ligne de mire » ajoute Sportfive.

« Nous sommes très heureux d’avoir choisi Sportfive pour nous accompagner sur ce nouveau cycle de partenariat au terme d’une consultation menée auprès de plusieurs agences sur le marché » ajoute Juan-Manuel Caparros, Directeur communication et digital Volkswagen France. « L’agence a su démontrer sa capacité à comprendre les enjeux de notre marque et nous projeter sur des dispositifs ambitieux autour de notre gamme ID.100% électrique et pour faire rayonner la mission que nous nous sommes fixés avec la FFF »

Sportfive x Volkswagen France

Dans son communiqué, Sportfive ajoute que son accompagnement concerne l’ensemble du partenariat autour des Equipes de France (masculines, féminines, espoirs et eFoot), « avec l’ambition d’accélérer la mission que s’est fixée la marque avec la FFF : développer l’électromobilité auprès de tous les pratiquants et fans de football pour accompagner la fédération dans sa transition vers une mobilité plus durable. L’agence gérera l’ensemble de la stratégie d’activation en mettant au cœur de ses dispositifs la passion qui unit Volkswagen et la FFF avec les fans de football en France pour faire vivre et vibrer ce partenariat avec une énergie nouvelle.La stratégie d’activation imaginée par l’agence permettra d’amplifier les efforts déjà engagés par la marque notamment avec la mise en place d’une plateforme de covoiturage avec la FFF. Elle mettra l’accent sur les plus de 2,2 millions de licenciés de la fédération pour promouvoir l’électromobilité et les véhicules de la gamme ID., qui seront particulièrement mis en avant dans les dispositifs. »

A lire aussi