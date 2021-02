30 000 avatars en carton pour remplir les tribunes du Raymond James Stadium pour le Super Bowl 2021

Hier, Les Tampa Bay Buccaneers ont remporté le Super Bowl 55 face aux Kansas City Chiefs (31-9). Un 7ème Super Bowl pour Tom Brady remporté « à domicile » par les Bucs.

Hier soir, le Raymond James Stadium de Tampa Bay semblait être à guichets fermés. Pour palier la jauge limité à 22 000 spectateurs dont 7 500 personnels soignants, la NFL proposait aux fans de s’acheter un avatar en carton placé dans les tribunes pour quelques 100 dollars selon CNN. Une partie des sommes sera redonnée à des oeuvres caritatives.

Au total, quelques 30 000 avatars en carton ont été placés sur les sièges, l’occasion pour la NFL de faire respecter, sur le papier, la distanciation entre les personnes physiques mais également de mettre en avant des militaires, des soignants ou encore quelques personnalités.

The league and the NFLPA continue to adhere to their jointly-aligned COVID-19 protocols to mitigate risk throughout #SuperBowl LV week.

https://twitter.com/mamamiyah8/status/1358682032444821504

A cardboard cutout of Lady Gaga placed in the stands at the #Superbowl ! pic.twitter.com/pynDcUu7FR

i don’t have a proper picture of it but yes there is a cardboard cutout of me at the super bowl & no i have never watched a full game of football in my entire life pic.twitter.com/qisIdsNhww

