Agence – Publicis Sport annonce l’arrivée d’Agathe Dias Vialle en qualité de Business Director et d’Olivier Henry au poste de Directeur de Création

Il y a quelques jours, l’agence Publicis Sport a annoncé l’arrivée d’Agathe Dias Vialle en qualité de Business Director et d’Olivier Henry au poste de Directeur de Création.

« Sous la direction de Pascal Crifo et Guillaume Cossou, co-présidents de l’agence, Agathe pilotera des comptes stratégiques parmi les partenaires de Paris 2024, tels que Visa et Carrefour. Olivier Henry formera avec Alexandre Chabot un tandem amené à élever plus encore, le niveau créatif de l’agence » explique le communiqué. « Agathe et Olivier viennent renforcer les équipes de Publicis Sport, qui compte désormais 45 talents et qui poursuit sa croissance en affirmant son positionnement d’agence conseil de Publicis Groupe en France dédiée à la communication dans le sport et à l’activation des partenariats. »

Dirigée par Pascal Crifo et Guillaume Cossou, l’agence de Publicis Groupe en France lancée en 2019 accompagne plus de 15 annonceurs et détenteurs de droits dans leur stratégie d’activation de partenariats sportifs, parmi lesquels Axa, Procter & Gamble, eToro, Enedis, Société Générale, VISA, TotalEnergies, Paris 2024 …

Avant de rejoindre Publicis Sport, Agathe Dias Vialle est notamment passée chez Paris 2024, The Walt Disney Company (Parc Disneyland Paris) ou encore Warner Bros. De son côté, le communiqué précise qu’Olivier Henry a débuté sa carrière chez Betc et a poursuivi en tant que concepteur rédacteur chez Grey puis chez Alice. « Son parcours l’a conduit à travailler avec les principales agences du marché : Mullen Lowe, Tbwa, Ogilvy, DDB Paris… Avant de rejoindre Publicis Sport, Il avait également co-fondé sa propre agence indépendante et créative, La Force. Multi-primé en France et à l’international, il intervient également à l’ECV Paris. »

