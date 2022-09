NFL – La marque de lessive Tide veut convaincre les fans de laver leur maillot porte-bonheur

Partenaire de la National Football League (NFL), la marque de lessive Tide lance une nouvelle campagne promotionnelle qui incite les fans à laver leur maillot porte-bonheur.

Pour sa toute dernière prise de parole, la marque du groupe Procter & Gamble a décidé de mettre en scène une superstition de supporter, celle qui consiste à porter un maillot porte-bonheur (lucky jersey) et de ne jamais le laver.

S’appuyant sur une étude précisant que 73% des fans NFL pensent que porter un maillot porte-bonheur aide leur équipe à gagner et que 52% d’entre eux ne souhaitent pas dire si il le lave régulièrement, Tide met ces fans au défi de passer leur « jersey » à la machine.

L’occasion pour Tide de réaliser une publicité mettant en scène Davante Adams, joueur des Raiders.

« Chez Tide, nous comprenons que les fans de la NFL puissent être très superstitieux et qu’il existe un lien émotionnel fort entre les fans et leurs articles porte-bonheur, en particulier leurs maillots porte-bonheur » explique Alex Perez, Senior Brand Director chez P&G, North America Laundry, dans un communiqué. « Nous savons qu’un fan sur quatre n’a pas lavé son maillot porte-bonheur depuis un an ou plus. Nous ne contredisons pas le fait que leur maillot peut porter chance mais nous savons qu’il est sale, nous demandons aux fans ce qu’il faudrait pour qu’ils le lavent pour éliminer la saleté ».

Dans la vidéo ci-dessous, le joueur des Raiders rencontre un fan et lui propose de laver son maillot en échange de 2 billets pour le Super Bowl. Acceptera-t-il la proposition ?

Outre Davante Adams, Tide va également s’appuyer sur d’autres joueurs de la NFL (Clay Matthews, Travis Kelce, Chase Claypool) pour encourager les fans à participer à cette opération. Les fans pourront gagner de nombreuses dotations comme des goodies dédicacés, des rencontres avec les joueurs…

Braid your hair ✅

Sing karaoke ✅

Just a few things I’d be willing 2 do 2 get you to wash your #LuckyJersey. Let me know what it would take in the comments and we could strike a deal. #Tidepartner

*No purchase necessary. 50 US/DC 18+. Ends 10/23. Rules: https://t.co/t3xIkf0Clu pic.twitter.com/i89yU8TzDo

— Clay Matthews III (@ClayMatthews52) September 28, 2022