Après Domino’s, le Naming de la Ligue 2 pour BKT jusqu’en 2024

Ce matin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé la signature d’un contrat de Naming avec BKT pour la Ligue 2. Exit donc Domino’s après 4 saisons en tant que Partenaire-Titre.

Il y a 4 ans, Domino’s s’offrait les droits de Naming de la Ligue 2 de football pour 4 saisons et un montant annuel estimé à 1,3 million d’euros comme le rapportait L’Equipe. Pour succéder à l’enseigne de pizzas, la Ligue n’est pas allée chercher très loin son remplaçant.

« Le nouveau contrat comprend une hausse de 50% des revenus Naming par rapport au précédent »

En effet, BKT, acteur mondial du pneu hors-route (secteur agricole), collaborait déjà avec la LFP en tant que Partenaire-Titre de la Coupe de la Ligue depuis 2018. Une compétition dont la formule actuelle a été mise en suspend il y a quelques mois.

Dès la saison 2020/2021, BKT deviendra le nouveau partenaire titre de la compétition, qui se renommera, pour les quatre prochaines saisons, la Ligue 2 BKT.

« Le nouveau contrat comprend une hausse de 50% des revenus Naming par rapport au précédent », a indiqué le directeur général exécutif de la LFP Didier Quillot ce matin lors d’une conférence téléphonique et comme le rapporte l’AFP. « BKT a regardé s’il y avait d’autres opportunités ailleurs que dans le foot français. Au final, on a trouvé un accord pour le naming de la L2 et nous en sommes très heureux ».

« Nous rapprocher de plus en plus de nos utilisateurs, les agriculteurs »

« À la suite de l’arrêt de la Coupe de la Ligue dont BKT était le partenaire titre depuis la saison 2018/2019, le groupe multinational indien a souhaité poursuivre son association avec le football professionnel français en devenant le partenaire titre d’une autre compétition emblématique du football professionnel français » précise la LFP dans un communiqué.

« Nous sommes extrêmement heureux de devenir le sponsor titre de la Ligue 2 et très satisfaits de l’accord conclu avec la LFP » a ajouté Lucia Salmaso, PDG de BKT Europe. « Nous poursuivrons ensemble cette belle expérience du football français jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Nous sommes déjà le sponsor titre du deuxième championnat italien de football, qui se joue dans les villes où l’agriculture – notre principal marché en tant que producteur de pneus Hors-Route et en particulier pour les véhicules agricoles – est parmi les secteurs les plus développés. À partir de la saison prochaine, nous ferons de même en France, en nous rapprochant de plus en plus de nos utilisateurs, les agriculteurs, et pas seulement sur le terrain agricole, mais aussi sur l’aire de jeu, partageant ensemble la passion du football et du sport. »

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec BKT. Il s’agit également d’un nouveau signe majeur de l’attractivité grandissante du football professionnel français, qui voit une grande entreprise indienne renouveler sa confiance à la LFP pour accompagner ses enjeux de notoriété auprès du public français » ajoute Didier Quillot, Directeur Général Exécutif de la LFP. « Cet accord sera également pour la LFP la possibilité de renforcer ses liens sur ce territoire stratégique. »

Pour rappel, la Ligue 1 va également changer de nom cet été, Uber Eats succédant à Conforama.