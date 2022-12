Atos devient le partenaire technologique officiel de l’UEFA jusqu’en 2030

Aujourd’hui, la société de services informatiques Atos a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec l’UEFA concernant les compétitions de sélections nationales.

Dans le détail, Atos devient le partenaire technologique officiel pour une durée de 8 ans, soit jusqu’en 2030. Sont concernés, l’UEFA EURO (dont le 2024 organisé en Allemagne), les finales de la Ligue des Nations, les éliminatoires du Championnat d’Europe, les Championnats des moins de 21 ans ou encore l’EURO de Futsal.

« Le monde ne cesse d’accélérer sa numérisation. Avec Atos comme partenaire technologique, nous nous assurons de disposer de toute l’expertise technologique nécessaire pour offrir avec succès nos compétitions à des millions de fans dans le monde entier » précise Guy-Laurent Epstein, Directeur marketing de l’UEFA dans un communiqué.

Déjà partenaire TOP du Comité International Olympique (CIO), Atos va donc renforcer sa présence dans le sport grâce à ce nouveau partenariat avec l’UEFA. « Je me réjouis qu’Atos écrive une nouvelle page de son histoire dans le sport. Le football est le sport le plus populaire en Europe, et nous sommes résolus à le rendre toujours plus visible et accessible en collaborant avec l’UEFA pour accélérer sa transformation numérique. Ce nouveau partenariat représente une victoire majeure pour Atos, qui prouve que notre Groupe détient tous les atouts requis pour travailler main dans la main avec de nouveaux clients sur le long terme » ajoute Nourdine Bihmane, Co-CEO en charge de Tech Foundations, Atos.

« Nos équipes tireront parti de leur expertise dans le domaine du cloud, de la cybersécurité, de l’intégration, de la souveraineté numérique et des services de gestion de l’environnement de travail numérique pour gérer et moderniser l’architecture numérique de l’UEFA afin qu’elle puisse proposer des manifestations exceptionnelles à tous les supporters de football. Aujourd’hui, une nouvelle épopée sportive et technologique commence ! » ajoute Patrick Adiba, CEO Major Events et Chief Revenue Officier de Tech Foundations, Atos.

