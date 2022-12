La marque automobile Cupra installe un terrain de padel à Tignes à l’occasion des Etoiles du Sport 2022

A l’occasion des Etoiles du Sport 2022, évènement organisé à Tignes, la marque automobile Cupra a décidé d’installer un terrain de padel en extérieur à 2 100 mètres d’altitude.

Depuis plusieurs années, la jeune marque espagnole appartenant au Groupe Volkswagen mise sur le padel dans sa stratégie de communication et de sponsoring sportif. Une stratégie padel qui s’applique également dans l’hexagone, comme nous l’expliquait il y a un an les responsables de la marque dans une interview.

Associée aux Etoiles du Sport depuis 2021, la marque Cupra a décidé cette année de mettre en avant le sport qu’elle soutient en installant une piste de padel dans la station de ski. L’occasion de faire découvrir la pratique aux athlètes présents et de renforcer un peu plus son image de sponsor du padel.

Pour construire ce terrain éphémère jouable jusqu’à ce jeudi, Cupra a fait appel à Padel Sport Events, l’agence Double 2 et Padel International Trading. Pour ces conditions particulières, la moquette a été remplacée par un revêtement Gerflor.

Les athlètes présents à Tignes ont été nombreux à tester cette piste aux couleurs de Cupra, de Jo-Wilfried Tsonga (notamment impliqué dans All In Padel) à Alizé Cornet (impliquée dans Esprit Padel) en passant par les spécialistes de la discipline Alix Collombon et Dylan Guichard.

Cette semaine, les images du terrain de padel ont ainsi alimenté de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes très heureux de revenir à Tignes cette année à l’occasion des Etoiles du Sport avec lesquels nous partageons énormément de valeurs sportives. Cette année a pour nous une saveur d’autant plus particulière puisque nous créons sur place un terrain de Padel éphémère. Depuis le début, nous soutenons cette discipline et sommes ravis de pouvoir la faire découvrir aux athlètes, aux espoirs et à tous ceux qui seront présents au cours de cette belle semaine de partage et de découverte » explique Timothée Gazeau, Directeur Marketing France chez Seat Cupra, dans un communiqué.

Une activation qui n’est pas sans rappeler (avec un autre budget) celle de Lindt qui avait organisé un match de tennis à plus de 3 400m d’altitude entre Roger Federer et Lindsey Vonn. De quoi offrir des images impressionnantes.

