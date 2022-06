Avec « Doors Sport », LAFOURMI et Doors3 lancent une nouvelle agence Web3 dédiée à l’industrie du sport

Il y a quelques semaines, l’agence LAFOURMI a officialisé le lancement d’une joint-venture avec la société Doors3 spécialisée dans le Web3.

Avec « Doors Sport », les deux entités s’unissent pour proposer une nouvelle agence Web3 dédiée à l’industrie du sport.

« Cette alliance stratégique est une première dans les univers sport et crypto, et va permettre de proposer un accompagnement sur-mesure au service de la réussite des nombreux projets de nos clients. » explique Marie Jaillant, DG de Doors Sport, dans un communiqué.

« Tout l’enjeu va être de s’inscrire dans des démarches structurantes pour les marques, génératrices de valeur durable »

Une agence Web3 qui annonce des collaborations avec la Ligue Nationale de Handball, la Ligue Nationale de Rugby et le Rugby Club Toulonnais. Le club de TOP 14 a profité de la Gobal Sports Week il y a quelques semaines pour dévoiler ses ambitions sur le Métavers.

« Le Web3 ouvre une nouvelle dimension, installe de nouveaux usages, inaugure de nouveaux espaces, fait émerger de nouveaux business models mais surtout, offre un potentiel de connexion nouveau entre les acteurs du sport et leurs audiences, actuelles et futures » expliquent Thibaut Cornet et Céline Jobert, CEOs et co-fondateurs de l’agence LAFOURMI. « Les marques vont avoir la possibilité d’installer et de consolider des relations avec les nouvelles générations de fans, celles qui justement dans l’industrie du sport sont les plus difficiles à embarquer et à fidéliser. Tout l’enjeu va être de s’inscrire dans des démarches structurantes pour les marques, génératrices de valeur durable et d’en finir avec les seuls coups de com’ qui n’ont d’avenir que jusqu’au lendemain. »

« Il nous semblait évident de créer Doors Sport pour allier l’expertise Web3 et la capacité d’accompagnement stratégique de Doors3 avec la maîtrise des audiences sport et la puissance créative de l’agence LAFOURMI », ajoutent Karen Jouve et Guillaume Moret-Bailly, co-fondateurs du cabinet de conseil Doors3.

