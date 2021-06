Droits TV – Amazon Prime Video s’exprime suite à l’acquisition de 80% de la Ligue 1 Uber Eats jusqu’en 2024

Journée historique pour Amazon Prime Video qui vient de faire l’acquisition des droits de retransmission de 80% de la Ligue 1 Uber Eats dont les 10 meilleures affiches sur le cycle 2021-2024.

Le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a validé l’offre proposée par Amazon pour les lots remis en jeu après l’arrêt de Mediapro. Selon L’Equipe ou encore RMC, Amazon Prime Video l’a emporté face au duo Canal+ / beIN SPORTS avec une offre de 250 millions d’euros par saison pour la Ligue 1.

Après la diffusion de certains matchs de Roland-Garros depuis cette édition 2021, Prime Video passe donc la vitesse supérieure dans l’acquisition de droits TV dans le sport en France. Précisons que les matchs de Ligue 1 Uber Eats ne devraient pas être inclus dans l’abonnement à 49,99€ par an d’Amazon Prime, à en croire le communiqué. « De plus amples détails sur le prix, la production, l’équipe de consultants ou l’expérience client seront communiqués dans les prochaines semaines, en amont du démarrage de la prochaine saison au mois d’août ».

Dans le détail, Amazon Prime Video obtient les droits exclusifs de distribution de 302 matchs de Ligue 1 Uber Eats par saison en France à partir d’août 2021. Outre le TOP 10 des matchs de la saison (PSG-OM, OM-PSG, PSG-OL, OM-OL,…) Amazon aura 66 deuxièmes et troisièmes choix ainsi que les magazines du dimanche. En outre, Amazon prévoit également la diffusion de 8 rencontres de Ligue 2 par journée.

« Nous sommes encouragés par l’accueil qu’a reçu la diffusion de Roland-Garros auprès de nos abonnés »

« Nous sommes heureux et honorés de lancer ce partenariat avec la LFP pour diffuser le meilleur du football professionnel Français sur Prime Video » déclare Alex Green, Directeur Général, Prime Video Sport Europe, dans un communiqué. « La Ligue 1 est la compétition nationale de football la plus regardée du pays et nous sommes incroyablement fiers de mettre en avant chaque club et les meilleures affiches du championnat chaque semaine pendant les trois prochaines saisons. Nous sommes encouragés par l’accueil qu’a reçu la diffusion de Roland-Garros auprès de nos abonnés. Nous comptons nous appuyer sur ce succès pour proposer une expérience exceptionnelle à nos clients avec l’arrivée du football sur Prime Video en France ».

Droits TV – Amazon Prime Video déjà très présent dans le sport

La diffusion de la Ligue 1 sur Prime Video en France va donc s’ajouter à de nombreux événements sportifs déjà proposés sur la plateforme dans le monde entier.

En Angleterre, Prime Video diffuse des matchs de la Premier League, l’US Open et des tournois de tennis ATP et WTA (Royaume-Uni/Irlande). En Allemagne et en Italie, Amazon diffuse également des matchs de l’UEFA Champions League. Aux Etats-Unis, Prime Video diffuse également des matchs de NFL.