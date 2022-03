Luc Dayan et Antoine Kombouaré se lancent dans les NFTs avec « Momentum »

Entrepreneur dans le sport et les médias depuis de nombreuses années, Luc Dayan lance un projet NFT baptisé « Momentum ».

Accompagné d’Antoine Kombouaré et de Samir Addamine et Antony Gardez (confondateurs d’Absolute Labs), l’ancien président de clubs comme le LOSC, le FC Nantes, le RC Strasbourg ou encore le RC Lens a décidé de tenté l’aventure sur le marché des non-fungible token (NFT), des oeuvres digitales utilisant la Blockchain qui peuvent être revendues sur le marché secondaire.

Pour se différencier des différents acteurs déjà présents sur le marché, Momentum propose aux sportifs d’immortaliser un moment de leur carrière qui sera ensuite magnifié par des artistes et mis en vente auprès du grand public.

« L’objectif est de créer une communauté autour de l’amour du sport et de ses grands moments » nous explique Luc Dayan. « Nous allons commencer par un à deux sportifs par trimestre et augmenter la cadence. On travaille en direct avec le sportif pour que lui ou elle s’exprime par le NFT, c’est une démarche plus artistique que de payer pour un droit d’image par exemple. En parallèle, on construit momentum comme une startup tech, on construit petit à petit avec un cercle vertueux de feedback et une exécution efficace. »

Le but de Kombouaré contre Madrid pour lancer Momemtum

Pour sa première collection, Momentum propose aux collectionneurs de s’offrir le but d’Antoine Kombouaré marqué le 18 mars 1993 avec le Paris Saint-Germain lors du match retour de Coupe de l’UEFA (1/4 finale) au Parc des Princes contre le Real Madrid et qualifiant le club parisien (4-1) dans les dernières secondes.

For those who missed it, here’s the full video! pic.twitter.com/FLkzYmILoG — Momentum (@momentumnftio) March 6, 2022



Dans le détail, 11 oeuvres de « Casque d’Or » seront vendues aux enchères et 1993 autres NFTs seront vendus à un prix fixe. Symboliquement, les ventes débuteront le… 18 mars prochain.

Ces derniers jours, l’équipe de Momentum a mené des actions de relations presse lui offrant notamment des passages dans l’émission de radio l’After Foot sur RMC ou encore dans le Canal Football Club diffusé sur Canal+.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Momentum (@momentumnftio)

Dans son plan de développement, Momentum s’appuie sur des chiffres plutôt impressionnants des NFTs dans le sport, marché qui pourrait représenter des revenus de l’ordre de 2 milliards de dollars en 2022. Après Kombouaré, Momentum devrait proposer des collections autour de Rai et Abdelatif Benazzi. Avant de pourquoi pas séduire d’autres acteurs du sport. Des sportifs qui perçoivent, en plus de l’entente de départ, un pourcentage « à vie » de 2% du volume sur le marché secondaire.

et aussi