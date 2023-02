EDF poursuit avec l’agence de marketing sportif Sportfive

Aujourd’hui, l’agence de marketing sportif Sportfive a annoncé avoir remporté le dernier appel d’offres d’EDF concernant sa stratégie de sponsoring sportif.

Après 4 années de collaboration, Sportfive poursuivra donc son accompagnement d’EDF sur le développement de sa stratégie. EDF est notamment partenaire de la Fédération Française de Football, de la Fédération Française Handisport, de la FF Natation… ainsi que d’athlètes.

« Nous sommes très fiers et heureux de continuer d’accompagner EDF dans sa stratégie de sponsoring sportif. Un acteur majeur du monde du sport qui a compris depuis longtemps que le sport avait le pouvoir d’accélérer les transitions sociétales et environnementales. Ce sont aussi nos convictions chez Sportfive qui nous amène chaque jour à accompagner les marques pour faire de leurs partenariats des plateformes d’impacts et d’engagements » explique Adrien Bailleul, Directeur Brand Services & Activation France chez Sportfive, dans un communiqué. « Ce succès renforce le positionnement de l’agence sur le marché et est la preuve de la reconnaissance de notre expertise dans le conseil et l’activation des marques ».

Pour rappel, EDF est également Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

A lire aussi