Escrime – Ysaora Thibus nouvelle ambassadrice Lacoste

Aujourd’hui, Lacoste a officialisé l’arrivée de l’escrimeuse française Ysaora Thibus parmi les ambassadrices de la marque.

Avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024, Lacoste mise sur une athlète qui a notamment décroché le titre mondial l’été dernier en fleuret et médaillée d’argent lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo.

Après Ashleigh Johnson (Water-polo – USA), Ruth Mwandumba (Tir – UK) et Marcel Nguyen (Gymnastique – Allemagne), l’annonce de la signature de ce contrat avec Ysaora Thibus confirme la volonté de Lacoste de s’inviter sur la thématique JO.

« Le crocodile représente pour moi l’élégance sportive à la française, cette volonté de toujours innover et se dépasser »

« Mes choix vestimentaires sont liés à mon mode de vie de sportive, une vie à 100 à l’heure, où je souhaite être athlétique, versatile et confortable. Mais je dirais que mon style est très introspectif, et reflète mon identité. Je suis plus qu’une athlète, je suis curieuse sur le monde et engagée. Je dirais que mon style me permet d’exprimer ces différentes facettes de ma personnalité : une femme réfléchie, ambitieuse et qui n’a pas peur de briser les codes » explique Ysaora Thibus dans un communiqué.

« La mode est une vraie façon de m’exprimer autrement. Je trouve que l’image et la représentation ont une puissance intéressante dans notre société et permettent de véhiculer des messages, de rassembler les gens. J’aime l’énergie créatrice qui existe dans ce monde et ça me nourrit. Je teste des styles, j’apprends sur les autres et sur moi ».

Outre sa carrière de sportive de haut-niveau, Ysaora Thibus a lancé en 2021 une plateforme digitale intitulée « EssentiElles Stories » qui met en avant des histoires et parcours de sportives.

« J’ai toujours aimé la mode. J’ai des souvenirs toute jeune avec ma cousine où nous empruntions les vêtements de ma grand-mère pour créer des looks et faire des défilés et des spectacles devant notre famille. Pour ma grand-mère venant d’un milieu très modeste, le vêtement était un moyen de montrer son élévation sociale. Pour ma mère c’était la liberté. »

« Le crocodile représente pour moi l’élégance sportive à la française, cette volonté de toujours innover et se dépasser. Il se décline sous plusieurs formes, il est chic, streetwear, moderne, intemporel, sporty, féminin, masculin. »

A lire aussi