Emirates met de côté son Naming de la FA Cup pour la finale au profit de la campagne « Heads Up »

La semaine dernière, la Football Association (FA) a annoncé qu’Emirates allait mettre de côté son Naming de la FA Cup le temps de la prochaine finale au profit de la sensibilisation aux maladies mentales.

Déjà partenaire de la fédération anglaise cette saison, « Heads Together » s’est associé depuis plusieurs mois à la FA pour lancer la campagne « Heads Up » et se servir de la popularité du football pour mettre en avant la santé mentale.

La prochaine finale de la Coupe d’Angleterre qui devrait se tenir le 1 août est ainsi renommée « Head Up FA Cup Final ».

Pour accompagner cette annonce, le Prince William, ambassadeur de Heads Together, a pu échanger avec quelques joueurs d’Arsenal (Per Mertesacker, Pierre-Emerick Aubameyang, Hector Bellerin et le coach Mikel Arteta), club sponsorisé par Emirates, lors d’une vidéo conférence.