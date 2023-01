Fitness Park : un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros en 2022

L’enseigne de salles de fitness « Fitness Park » a dévoilé son bilan économique de l’année 2022 et ses objectifs pour 2023. Voici les principaux chiffres et ce qu’il faut retenir.

En 2022, Fitness Park a enregistré un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros. Des revenus qui viennent principalement des abonnements et des services proposés par les clubs. Notons que l’enseigne de fitness avait réalisé un CA de 130 millions en 2021, une année où les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient causé la fermeture des salles de sport jusqu’en juin.

Au-delà du bilan économique, Fitness Park a également ouvert 42 nouveaux clubs à travers le monde. 31 en France, 9 en Espagne, mais aussi 2 au Maroc. Par ailleurs, l’enseigne a enregistré plus de 200 recrutements au total, dans ses clubs et au sein de son siège. À ce jour, Fitness Park compte 850 000 adhérents (un record) et a constaté plus de 30 millions de passages dans ses clubs en 2022.

Niveau engagement écologique, l’année passée a également été forte pour Fitness Park. D’après une étude menée en interne, l’enseigne a établi une liste de 150 actions RSE. 30 d’entre elles ont déjà été engagées. « Parmi celles-ci, on peut par exemple citer la création de la Fondation Fitness Park ou encore la dématérialisation de la carte d’abonnement via QR code sur smartphone. » explique Fitness Park dans son communiqué.

En 2023, la chaîne de salle de sport compte bien atteindre de nouveaux records. Augmenter le chiffre d’affaires de 15%, ouvrir 50 clubs en France et une quinzaine à l’international, mais aussi pourvoir plus de 300 postes. Voilà ses objectifs pour cette année.

